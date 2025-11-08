به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، در جمع ائمه جماعات پایانه‌های مسافربری پایتخت که با حضور سید حسن نوری فرمانده بسیج حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیران پایانه‌های مسافربری شهر تهران هم‌زمان با روز فرهنگ عمومی در پایانه مسافربری جنوب برگزار شد، بر ضرورت تقویت ارتباط فرهنگی و ارتقای سطح خدمات فرهنگی در محیط‌های مسافربری تأکید کرد.

رحمانی در این نشست، ضمن تقدیر از نقش مؤثر ائمه جماعات در پایانه‌ها، برگزاری این جلسات را نقطه عطفی در ارائه راهکارهای سازنده در امور فرهنگی دانست و تأکید کرد: ترویج فرهنگ نماز در پایانه‌های مسافربری به‌عنوان یکی از شعائر دین مبین اسلام، نمایانگر شکوه بندگی، جلوه عبودیت خداوند و عامل آرامش روحی مسافران است.

وی افزود: هویت هر ملت در فرهنگ آن ملت ریشه دارد و فرهنگ، با ویژگی جهانی خود، مرز نمی‌شناسد. در ایران، فرهنگ ایرانی - اسلامی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین نظام‌های فرهنگی جهان شناخته می‌شود؛ فرهنگی که ترکیبی از اصالت ایرانی و روح تعالیم اسلامی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران با اشاره به‌ضرورت تعامل مؤثر میان مدیران پایانه‌ها و ائمه جماعات، تأکید کرد: ائمه جماعات در پایانه‌ها از جایگاه فرهنگی بسیار والایی برخوردارند و حضور فعال آنان می‌تواند موجب ارتقای سطح خدمات فرهنگی و اجتماعی به مسافران و شهروندان شود.

رحمانی تصریح کرد: پایانه‌های مسافربری به‌عنوان دروازه‌های ورودی و خروجی پایتخت، باید الگوی آرامش، نظم و معنویت برای مسافران باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فرهنگ در مقاومت و پایداری اجتماعی، اشاره کرد و گفت: فرهنگ یکی از بارزترین جلوه‌های هویت ملی است که در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم منحوس صهیونیستی، چهره درخشان خود را در قالب فرهنگ شهادت و ایثار نشان داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری میان مدیران پایانه‌ها و ائمه جماعات، گام‌های مؤثری در جهت اعتلای فرهنگ ایرانی - اسلامی و توسعه نشاط معنوی در پایانه‌های شهر تهران برداشته شود.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از سوی مدیرعامل سازمان، از فرمانده بسیج حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و ائمه جماعات پایانه‌های مسافربری تقدیر شد.

انتهای پیام/