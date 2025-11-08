خبرگزاری کار ایران
دولت تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی ندارد

سخنگوی دولت هرگونه تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرد و گفت: هیچ تصمیمی در مورد حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و دارو اتخاذ نشده و موضوع در حد بحث‌های کارشناسی است.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت:  خبری در فضای مجازی و بعضاً در برخی از رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو حذف کند. این را اطمینان می‌دهیم که دولت هر تصمیمی را که بخواهد اتخاذ کند، یقیناً متناسب با آن، در راستای سیاست‌های جایگزینی و در واقع حفظ معیشت مردم برنامه‌ریزی خواهد کرد.

او افزود: لذا قویاً تأکید می کنم  که هیچ تصمیمی در مورد حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و دارو اتخاذ نشده و موضوع در حد بحث‌های کارشناسی است.

