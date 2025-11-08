هشدار برای پایتخت و ۶ کلانشهر دیگر؛ آلودگی هوا تا پایان هفته

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است که به دلیل پایداری در جو، سرمای نسبی هوا در سطح زمین و در نتیجه حاکمیت پدیده وارونگی دما از فردا تا چهارشنبه هوای هفت شهر کشور با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس روبرو خواهد شد.

هشدار سطح زرد به پدیده‌هایی اشاره دارد که ممکن است در سفرها و فعالیت‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند و هدف از صدور آن، افزایش آگاهی و آمادگی شهروندان در برابر شرایط جوی غیرعادی است.

یکشنبه و دوشنبه (۱۸ و ۱۹ آبان) شهرهای تهران، کرج، ارومیه، اراک، اصفهان و اهواز و سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۰ و ۲۱ آبان) علاوه بر این شهرها تبریز نیز با افزایش غلظت آلاینده‌ها روبرو می‌شود.

احتمال افزایش شاخص آلودگی تا حد هوای ناسالم برای همه

سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده که در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد، احتمال دارد که شاخص آلودگی تا حد ناسالم برای همه گروه‌ها نیز افزایش یابد.

سازمان هواشناسی کشور در پایان این اطلاعیه مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص آلودگی توسط دستگاه‌ها را توصیه کرده است.

