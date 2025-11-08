خبرگزاری کار ایران
دلایل آلودگی هوای پایتخت چیست؟
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر پیچیدگی الگوی آلایندگی در پایتخت اظهارکرد: منشأ آلودگی هوا در جنوب تهران تنها به کارگاه‌ها محدود نیست و کیفیت هوا را ترکیبی از منابع ثابت و متحرک، خشکسالی، بادهای فصلی و واکنش‌های شیمیایی در جو تعیین می‌کند.

به گزارش ایلنا، فاطمه کریمی در خصوص نوسانات آلاینده‌های ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد (SO₂) و دی‌اکسید نیتروژن (NO₂) در ایستگاه‌های پایش جنوب تهران گفت: فعالیت صنایع و کارگاه‌ها در محورهایی مانند جاده ساوه، جاده قدیم و آزادراه تهران–قم می‌تواند بر غلظت آلاینده‌ها تأثیرگذار باشد اما این تنها عامل نیست. کاهش بارش‌ها، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار نیز نقش مهمی دارند و ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارند.

وی افزود: گازهای SO₂ و NO₂ معمولاً در محدوده استاندارد هستند و تنها در دوره‌های خاص افزایش موقت دارند. برای شناسایی منابع آلودگی، مطالعات سیاهه انتشار و پروژه سهم‌بندی ذرات معلق در حال انجام است تا منابع ثابت، متحرک و واکنش‌های ثانویه در جو مشخص شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کریمی همچنین تأکید کرد: شرایط هواشناسی و جریان بادهای فصلی نقش مهمی در پراکنش آلاینده‌ها دارد و تغییرات آلودگی نتیجه برهم‌کنش منابع انسانی و طبیعی است، نه تنها فعالیت‌های صنعتی جنوب تهران.

