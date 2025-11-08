خبرگزاری کار ایران
بیش از ۸۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به محصولات بیوتک است

بیش از ۸۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به محصولات بیوتک است
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: بیش از ۸۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به محصولات بیوتکنولوژیک است و در صورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی، کشورهای متعددی تمایل به خرید داروهای بیولوژیک ایرانی دارند.

به گزارش ایلنا، اکبر عبدالهی‌اصل با اشاره به روند نظارت بر تولید داروهای بیولوژیک اظهار کرد: این داروها تحت لیسانس شرکت‌های معتبر خارجی تولید می‌شوند و علاوه بر نظارت وزارت بهداشت، شرکت صاحب لیسانس نیز بر فرآیند تولید و کیفیت محصول نظارت دارد. 

وی افزود: خطوط تولید داروهای بیوتک دو مرحله ارزیابی را پشت سر می‌گذارند؛ نخست از سوی شرکت اصلی و سپس توسط وزارت بهداشت تا اطمینان کامل از کیفیت محصول حاصل شود. 

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برای صادرات داروهای بیولوژیک دو شرط اساسی وجود دارد؛ نخست درج مجوز صادرات در قرارداد بین شرکت ایرانی و صاحب لیسانس خارجی، و دوم گسترش روابط بین‌المللی با کشورهای همسو که این امر زمینه افزایش صادرات را فراهم می‌کند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، ایران در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو منطقه در تولید داروهای بیوتکنولوژیک است و سهم این محصولات از صادرات دارویی کشور بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود.

