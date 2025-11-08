جوی پایدار در اغلب مناطق کشور تا ۵ روز آینده

طی این مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک می‌شود.

امروز آسمان تهران کمی ابری، همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.