سازمان هواشناسی اعلام کرد:
جوی پایدار در اغلب مناطق کشور تا ۵ روز آینده
سازمان هواشناسی، جوی پایدار برای اغلب مناطق کشور و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاهش کیفیت هوا پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.
طی این مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک میشود.امروز آسمان تهران کمی ابری، همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.