خبرگزاری کار ایران
جوی پایدار در اغلب مناطق کشور تا ۵ روز آینده

سازمان هواشناسی، جوی پایدار برای اغلب مناطق کشور و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی کرد.

به  گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.

طی این مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک می‌شود.

امروز آسمان تهران کمی ابری، همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.              
