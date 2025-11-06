شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می کنیم» ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، در راستای تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه با روایت این دفاع در مدارس و راهکارهای ۴-۲ و ۸-۸ سند تحول بنیادین و پروژه ۵۲ نقشه راه اجرای آن سند ناظر به تولید بسته های یادگیری ویژه مواقع بحران، شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری« از ایرانمان دفاع می کنیم»؛ به عنوان بسته مکمل فعالیت های کلاسی برای دانش آموزان دوره های دوم ابتدایی متوسطه اول و دوم، همچنین بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسه ای« ایرانمون»، با امضای علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

در متن این شیوه نامه آمده است:« پرورش دانش آموزانی که شایستگی رویارویی مسئولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی را داشته و با رعایت وحدت و تفاهم ملی در دفاع از عزت و اقتدار ملی می کوشند از اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در همین زمینه یکی از مطالبات اصلی از نظام تعلیم و تربیت پاسخ گویی برنامه ها و کتب درسی به نیازهای روز و مسائل واقعی زندگی دانش آموزان بوده است. در جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی همبستگی و انسجام مردم و حاکمیت در دفاع از ایران اسلامی و دستاوردهای آن جلوه ای نوین از ایثار اتحاد و همکاری ملی را نمایان ساخت که برای نسل های آینده درس آموز و روایت پذیر خواهد بود. با توجه به این که دشمنی رژیم صهیونیستی و حامیان آن تنها در سایه ارتقاء قدرت و تقویت بازدارندگی ملی جمهوری اسلامی ایران خنثی و بی اثر می شود ضروری است ضمن تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه با روایت این دفاع در مدارس گامی بلند در راستای تثبیت و ارتقاء شایستگی های ملی برداشته شود.»

گفتنی است: بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان‌ها موظف‌اند گزارش اجرای بسته های تربیتی و یادگیری را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به حوزه های مربوط ارسال کنند.

