از سوی وزیر آموزش و پرورش؛

شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می کنیم» ابلاغ شد

با امضای وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می کنیم» به عنوان بسته مکمل فعالیت‌های کلاسی برای دانش آموزان دوره‌های دوم ابتدایی متوسطه اول و دوم و بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسه‌ای «ایرانمون»، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در راستای تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه با روایت این دفاع در مدارس و راهکارهای ۴-۲ و ۸-۸ سند تحول بنیادین و پروژه ۵۲ نقشه راه اجرای آن سند ناظر به تولید بسته های یادگیری ویژه مواقع بحران، شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری« از ایرانمان دفاع می کنیم»؛ به عنوان بسته مکمل فعالیت های کلاسی برای دانش آموزان دوره های دوم ابتدایی متوسطه اول و دوم، همچنین بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسه ای« ایرانمون»، با امضای علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل  آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

در متن  این شیوه نامه آمده است:« پرورش دانش آموزانی که شایستگی رویارویی مسئولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی را داشته و با رعایت وحدت و تفاهم ملی در دفاع از عزت و اقتدار ملی می کوشند از اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در همین زمینه یکی از مطالبات اصلی از نظام تعلیم و تربیت پاسخ گویی برنامه ها و کتب درسی به نیازهای روز و مسائل واقعی زندگی دانش آموزان بوده است. در جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی همبستگی و انسجام مردم و حاکمیت در دفاع از ایران اسلامی و دستاوردهای آن جلوه ای نوین از ایثار اتحاد و همکاری ملی را نمایان ساخت که برای نسل های آینده درس آموز و روایت پذیر خواهد بود. با توجه به این که دشمنی رژیم صهیونیستی و حامیان آن تنها در سایه ارتقاء قدرت و تقویت بازدارندگی ملی جمهوری اسلامی ایران خنثی و بی اثر می شود ضروری است ضمن تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه با روایت این دفاع در مدارس گامی بلند در راستای تثبیت و ارتقاء شایستگی های ملی برداشته شود.»

گفتنی است: بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان‌ها موظف‌اند گزارش اجرای بسته های تربیتی و یادگیری را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به حوزه های مربوط ارسال کنند.

