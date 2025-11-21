احمد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به گرانی مواد غذایی گفت: «در چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه اقلام خوراکی بوده‌ایم و این روزها هم شاهد تشدید این روند هستیم. برخی اقلام خوراکی به حدی گران شده‌اند که دسترسی خانواده‌ها و بخصوص دهک‌های یک تا پنج به مواد غذایی محدود و سخت شده است. بررسی‌هایی که در سال‌های قبل انجام شده، نشان می‌دهند که حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خانوارها برخی اقلام غذایی مانند سبزیجات و لبنیات را کمتر از مقادیر مورد نیاز مصرف می‌کنند.»

به گفته او علت مصرف کمتر مواد غذایی مورد نیاز علاوه بر فرهنگ بهداشت و تغذیه جامعه، مساله افزایش قیمت‌ها هم بسیار تاثیرگذار است: «وزارت بهداشت، در حوزه فرهنگ تغذیه اقداماتی را انجام داده اما افزایش قیمت مواد غذایی خارج از حوزه اختیارات این وزارتخانه است. با این حال ما در کنار مردم از دستگاه‌های مربوطه مانند جهاد کشاورزی، وزارت صمت و… در این حوزه مطالبه‌گر هستیم تا این دستگاه‌ها با نظارت کافی بر قیمت‌ها و برخورد با اخلال‌گران بازار مواد غذایی از افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند و این مواد را به نحو مطلوب در دسترس مردم قرار دهند.»

برقراری کالابرگ ضروری است

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه، تاکید کرد که وزارت بهداشت به جد پیگیر ایجاد برنامه‌های حمایت غذایی برای مردم است و در دولت بر تدوین این برنامه در اسرع وقت تاکید می‌کند. ما پیگیر برقراری کالابرگ الکترونیک هستیم به این امید که به این شیوه، اندکی از نیازهای غذایی مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر تامین شود. ما همچنین به محض برقراری این برنامه، لیست اقلام غذایی و کالاهای اساسی که بتوانند کالری و پروتئین مورد نیاز مردم را تامین کند در اختیار وزارت رفاه قرار خواهیم داد تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.»

او اظهار کرد: «لیستی که در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهیم مشخصا به مواد غذایی با بهترین کیفیت اشاره می‌کند مثلا برنج ایرانی، اما وزارت رفاه براساس بودجه و اعتباری که در اختیار دارد در خصوص کیفیت مواد غذایی در نظر گرفته شده برای کالابرگ، تصمیم‌گیری می‌کند. البته نمی‌توان گفت اگر کیفیت یک ماده غذایی در کالابرگ کمی نازل باشد، به معنای کمبود مواد مغذی آن است. تمام کالاهای در نظر گرفته شده در کالابرگ شرایط بهداشتی مناسب و مواد مغذی کافی دارند.»

این مقام مسئول در وزارت بهداشت در حوزه تامین مواد مغذی توصیه‌هایی هم به شهروندان دارد: «قیمت مواد غذایی سالم و مواد غذایی ناسالم، هر دو افزایش یافته است، اما هچنان سالم غذا خوردن نسبت به ناسالم‌غذا خوردن، راهکاری ارزان‌تر است. با مبالغی که صرف خرید انواع نوشابه‌ها، فست‌فودها و انواع تنقلات ناسالم گران قیمت می‌کنیم می‌توان مواد غذایی سالم خریداری کرد. تاکید می‌کنم که منکر افزایش قیمت شدید مواد غذایی سالم نیستم، اما سالم غذا خوردن همچنان ارزان‌تر تمام می‌شود. به عنوان مثال نان از طرف دولت حمایت شده و به آن یارانه تعلق می‌گیرد بنابراین تهیه نان برای تامین کالری مورد نیاز راهکار نسبتا ارزانی است. البته در کنار نان می‌توان از اقلام غذایی دیگری هم استفاده کرد، زیرا این کالا به تنهایی نمی‌تواند جای مصرف لبنیات، پروتئین‌ها و غلات را بگیرد.»

وقتی دسترسی به حبوبات هم سخت است

اسماعیل‌زاده در خصوص تامین گروه میوه‌ها و سبزیجات هم عنوان کرد: «خوشبختانه تعداد زیادی از مردم کشاورز و باغدار هستند. بنابراین تامین این گروه غذایی در روستاها و شهرهای کوچکی که مردم مشغول دامداری و کشاورزی هستند، نسبت به تهران راحت‌تر است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در شهرهای کوچک‌تر و شهرهایی به جز تهران مردم خانه‌های ویلایی دارند، می‌توانند از باغچه‌های خانگی برای کاشتن سبزیجات و میوه‌جات استفاده کنند. در شرایط موجود این راهکاری ارزان‌تر است.»

او با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت لبنیات گفت: «اگر تامین این مواد برای مردم گران تمام می‌شود و شهروندان قصد استفاده از محصولات محلی را دارند، توصیه می‌کنم که این محصولات را بجوشانند و بعد مصرف کنند. دسترسی به این گروه از مواد غذایی به‌ویژه در مناطقی که مردم غالبا دامدار هستند، قطعا راحت‌تر است. اما توصیه وزارت بهداشت این است که مردم دارای توان مالی، از لبنیات پاستوریزه استفاده کنند تا بیماری‌هایی مانند تب مالت به مردم سرایت نکند و از این رهگذر هزینه بیشتری به مردم تحمیل نشود.»

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد که مردم برای تامین پروتئین، آهن و روی مورد نیاز خود باید بتوانند در هفته دو بار گوشت قرمز مصرف کنند: «اما با توجه به افزایش شدید قیمت این ماده غذایی و محدودیت دسترسی بسیاری از خانواده‌ها به گوشت، خرید گوشت سفید مانند مرغ وماهی هم یک راهکار جدی است. اما اگر تامین این نوع گوشت هم مقدور نیست خواهش ما این است که تخم مرغ از برنامه غذایی مردم حذف نشود. تخم مرغ می‌تواند تامین کننده پروتئین مورد نیاز مردم باشد. با مصرف تخم‌مرغ می‌توان به پروتئین کافی دست یافت بدون آنکه دغدغه‌ای بابت مصرف نکردن گوشت وجود داشته باشد. در کنار تخم‌مرغ گنجاندن حبوبات و سویا در برنامه غذایی می‌تواند راهکاری جایگزین در تامین پروتئین باشد. هر چند که این مواد نمی‌توانند آنچنان که باید آهن مورد نیاز بدن را تامین کنند. در بین حبوبات البته قیمت لوبیا بسیار بالا است، اما سویا، عدس و لپه قیمت‌های کمتری دارند. آجیل‌ها هم سرشار از پروتئین هستند که متاسفانه قیمت آن‌ها از گوشت هم بیشتر است و دسترسی به آن سخت شده است.»

او اضافه کرد: «قیمت روغن اگر چه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما با توجه به حمایت‌های دولت این افزایش قیمت به حدی نیست که مردم قادر به تامین آن نباشند.»

انتهای پیام/