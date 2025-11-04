به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش صبح امروز، سه شنبه ۱۳ آبان ماه در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی که با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش‌آموز به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و با ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، گفت: سیزدهم آبان یکی از روزهای سرنوشت‌ساز و افتخارآمیز تاریخ انقلاب اسلامی است که پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی ثبت شده است.

کاظمی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان، افزود: دانش‌آموزان باید زهرایی و زینبی زندگی کنند و با حفظ حجاب، عفاف، بصیرت و آگاهی در مسیر ارزش‌های انقلاب گام بردارند.

وزیر آموزش‌وپرورش با مرور وقایع تاریخی ۱۳ آبان، از تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ تا تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، این روز را نماد روشنی از روحیه استکبارستیزی ملت ایران دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان ایرانی با آگاهی، علم، بصیرت و شجاعت، در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و هیچ‌گاه از تهدیدهای دشمنان، هراسی به خود راه نخواهند داد.

کاظمی به مقاومت ملت ایران در برابر تحریم‌ها، ترور دانشمندان و جنگ شناختی دشمن اشاره کرد و گفت: ملت ایران همچنان پایدار و استوار در برابر استکبار جهانی ایستاده است و هرگونه توطئه و خیال باطل دشمن با سیلی سخت ملت ایران مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز، دشمن با جنگ رسانه‌ای و شناختی در پی بی‌هویت‌سازی نسل نوجوان است، اما دانش‌آموزان ما با الگوگیری از شهدا، رهبر معظم انقلاب و ارزش‌های اسلامی، هوشیارانه در برابر این هجمه‌ها مقاومت می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پایان این مراسم، بیانیه دانش‌آموزان در محکومیت استکبار جهانی و تأکید بر تداوم راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی توسط یکی از دانش‌آموزان قرائت شد.

