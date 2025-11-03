به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای ارائه داده که بر اساس آن از سال ۱۴۰۵ به بعد، نمرات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت «قطعی» و غیرقابل چشم‌پوشی حتی بصورت منفی، در رتبه کنکور داوطلبان لحاظ خواهد شد. تصمیمی که در یکی از نتایج زیان‌بار آن امکان رقابت عادلانه میان دانش‌آموزان مناطق برخوردار و مناطق محروم را از بین می‌برد.

به دنبال نگرانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان هفته گذشته ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «مثبت شدن» تأثیر معدل در پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ به بعد شدند.

رحیم رمضان دشتلویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه کمسیون آموزش پیگیر موضوع مثبت شدن تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور است، گفت: ما در کمیسیون به دنبال آن هستیم که معدل در کنکور تاثیر قطعی نداشته باشد بلکه تاثیر آن «مثبت» باشد. برای پیگیری بیشتر موضوع هم قرار است جلسه‌ای با سازمان سنجش داشته باشیم که احتمالا فردا این جلسه برگزار خواهد شد.

او عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید نظر سازمان سنجش را بگیرد. در این شورا از مجلس، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نمایندگانی حضور دارند. سازمان سنجش هم به نوعی ذیل وزارت علوم قرار دارد. از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم علاوه بر داشتن نظرات سازنده، می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های کلی رئیس‌جمهور تاثیرگذار باشند.

به گفته او در کنکور سال ۱۴۰۴ تاثیر معدل بر کنکور «مثبت» شد، اما می‌گویند این اتفاق تنها برای یکسال بوده است.

انتهای پیام/