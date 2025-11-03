خبرگزاری کار ایران
نجات دختر جوان در دریاچه شورابیل توسط پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان از نجات معجزه آسای یک دختر جوان که در دریاچه شورابیل در حال غرق شدن بود توسط پلیس وظیفه شناس کلانتری 18 "نیایش" این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "سعید یوسفی فعال" اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن دختر جوانی در دریاچه "شورابیل" شهر اردبیل، بلافاصله گشت انتظامی کلانتری 18 "نیایش" به سر اکیپی ستوانیکم "محمدعلی خدایی" در محل حاضر شدند.

وی افزود: در اقدام شجاعانه و به موقع پلیس وظیفه شناس ستوانیکم خدایی، دختر جوان از آب بیرون کشیده و پس از احیا و امداد رسانی اولیه  به اورژانس تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خاطر نشان کرد: فرد نجات یافته در حال حاضر در بیمارستان فاطمی اردبیل تحت مراقبت بوده و وضعیت وی رو به بهبودی است.

