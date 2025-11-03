نجات دختر جوان در دریاچه شورابیل توسط پلیس

وی افزود: در اقدام شجاعانه و به موقع پلیس وظیفه شناس ستوانیکم خدایی، دختر جوان از آب بیرون کشیده و پس از احیا و امداد رسانی اولیه به اورژانس تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خاطر نشان کرد: فرد نجات یافته در حال حاضر در بیمارستان فاطمی اردبیل تحت مراقبت بوده و وضعیت وی رو به بهبودی است.