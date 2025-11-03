خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت روز دانش‌آموز

پیام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت روز دانش‌آموز
کد خبر : 1708841
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده رئیس‌جمهور و ‌‌دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز دانش‌آموزان ایران اسلامی به عنوان آینده‌سازان میهن، مسئولیت حفاظت از سلامت جسم و روان، استعدادهای درخشان و آرمان‌های بلند خود را در برابر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر بر عهده دارند.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و ‌‌دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی ضمن تبریک روز سیزده آبان (روز دانش‌آموز) اظهار کرد: امروز، دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور، مسئول حفظ سلامت جسم و روان و استعدادهای خود در برابر آسیب‌های اجتماعی هستند تا آینده‌ای درخشان برای خود و میهن‌شان بسازند.

در این پیام آمده است: سیزده آبان، روز تجلی ایمان و ایستادگی دانش‌آموزان غیور ایران اسلامی است. در این روز تاریخی، جوانان و نوجوانان میهن‌مان با الهام از مکتب شهیدان، پرچم مبارزه با استکبار جهانی را برافراشتند و حماسه‌ای جاودان در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند. این روز بزرگ را به تمامی دانش‌آموزان ایران زمین صمیمانه تبریک می‌گویم.

همچنین درود می‌فرستم به روان پاک شهیدان دانش‌آموز از ایثارگران دوران دفاع مقدس تا شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خردادماه که با شهادت خود، درس وفاداری و عشق به میهن را به نسل جوان آموختند ‌و با ایثارگری‌های خود، راه عزت و سربلندی را برای ما گشودند.

امروز دانش‌آموزان ایران اسلامی به عنوان آینده‌سازان میهن، مسئولیت حفاظت از سلامت جسم و روان، استعدادهای درخشان و آرمان‌های بلند خود را در برابر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر بر عهده دارند. این مراقبت و خودنگهداری، پشتوانه‌ای استوار برای ساختن آینده‌ای درخشان هم برای خودشان و هم برای میهن عزیزمان خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، موفقیت و سربلندی را برای تمامی دانش‌آموزان ایران اسلامی مسئلت دارم. به امید فردایی درخشان برای شما سازندگان آینده ایران عزیز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ