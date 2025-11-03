واکنش شهرداری تهران به خبر لغو کنسرتهای برج میلاد
سخنگوی شهرداری تهران به خبر لغو کنسرتهای برج میلاد واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اخبار مربوط به لغو کنسرتهای برج میلاد، با رد این شایعه اظهار داشت: این خبر، «بامزه» بود و نمیدانم منشأ آن کجاست.
وی افزود: نزدیک به انتخابات، شاهد تلاشهایی برای ایجاد «دوگانهسازیهای فرهنگی و هنری» هستیم تا یک طرف ماجرا را طرفدار آزادی و شادی مردم و طرف دیگر را مخالف آن جلوه دهند. ما به عنوان فعالان رسانهای، سالهاست با اینگونه دوگانهسازیها آشنا هستیم و فکر میکنم برای مردم نیز ثابت شده که این رویکرد از اساس غلط است.
محمدخانی با اعلام برنامههای آتی برج میلاد تأکید کرد: مجموعه برج میلاد برنامههای متنوع فرهنگی و هنری و کنسرتهای فاخر و ارزشمند خود را تا پایان سال خواهد داشت. تنها چیزی که میتوانم عرض کنم این است که در ماههای آتی، با برگزاری رویدادهای هنری بسیار جذاب و فاخر و کنسرتهای اصیل در حوزه موسیقی، این شایعه به طور کامل تکذیب خواهد شد.
سخنگوی شهرداری تهران خطاب به شهروندان گفت: کافی است صبر کنیم تا رویدادهای هفتههای آینده برج میلاد را ببینیم. آن زمان مشخص خواهد شد که این اخبار، همانند ادعای تعطیلی کوهها در دوران گذشته، بیاساس هستند.
وی در پاسخ به احتمالی مبنی بر اعتراض یک تهیهکننده خاص، خاطرنشان کرد: مجموعه برج میلاد در چارچوب برنامهریزیهای خود، ممکن است برای برخی رویدادها برنامهریزی مجدد انجام دهد که این امری طبیعی و مدیریتی است. راضی نگه داشتن تمامی تهیهکنندگان ممکن نیست و ممکن است برخی برای تحت فشار قرار دادن، به رسانهها متوسل شوند.
محمدخانی در پایان با بیان معیارهای شهرداری برای برگزاری رویدادها گفت: شهرداری تهران در اولویتگذاری، کنسرتهایی را برگزار میکند که هم مورد استقبال مردم باشد، هم فاخر و ارزشمند باشد و هم مورد تأیید نخبگان هنر و موسیقی قرار گیرد. ما به عنوان یک مجموعه اجتماعی میکوشیم رویدادهایی مناسب برای همه خانوادههای تهرانی برگزار کنیم تا همه بتوانند از آنها بهرهمند شوند.