معرفی تعدادی از محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز

به گزارش ایلنا، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی محصولات تزریقی زیبایی از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه مجوز ورود، ثبت و تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند. این فرآورده‌ها شامل موارد زیر است:

ژل تزریقی زیرپوستی Exoitalia (ایتالیا)

فرآورده تزریقی کلاژن Nithya (ایتالیا)

محصول تزریقی Dermaqual (فرانسه)

فرآورده تزریقی Aqualyx (ایتالیا)

فرآورده تزریقی Alidya (ایتالیا)

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این اقلام به دلیل نداشتن مجوزهای رسمی در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار دارند و در اولویت اقدامات نظارتی و پیگیری‌های قانونی این سازمان هستند.

