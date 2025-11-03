معرفی تعدادی از محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست تعدادی از فرآوردههای تزریقی زیبایی را که بدون ثبت رسمی و مجوز بهداشتی در بازار عرضه میشوند، اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی محصولات تزریقی زیبایی از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه مجوز ورود، ثبت و تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند. این فرآوردهها شامل موارد زیر است:
ژل تزریقی زیرپوستی Exoitalia (ایتالیا)
فرآورده تزریقی کلاژن Nithya (ایتالیا)
محصول تزریقی Dermaqual (فرانسه)
فرآورده تزریقی Aqualyx (ایتالیا)
فرآورده تزریقی Alidya (ایتالیا)
بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این اقلام به دلیل نداشتن مجوزهای رسمی در گروه فرآوردههای غیرمجاز قرار دارند و در اولویت اقدامات نظارتی و پیگیریهای قانونی این سازمان هستند.