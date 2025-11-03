خبرگزاری کار ایران
معرفی تعدادی از محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز

معرفی تعدادی از محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز
کد خبر : 1708716
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست تعدادی از فرآورده‌های تزریقی زیبایی را که بدون ثبت رسمی و مجوز بهداشتی در بازار عرضه می‌شوند، اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی محصولات تزریقی زیبایی از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه مجوز ورود، ثبت و تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند. این فرآورده‌ها شامل موارد زیر است: 

ژل تزریقی زیرپوستی Exoitalia (ایتالیا) 

فرآورده تزریقی کلاژن Nithya (ایتالیا) 

محصول تزریقی Dermaqual (فرانسه) 

فرآورده تزریقی Aqualyx (ایتالیا) 

فرآورده تزریقی Alidya (ایتالیا) 

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این اقلام به دلیل نداشتن مجوزهای رسمی در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار دارند و در اولویت اقدامات نظارتی و پیگیری‌های قانونی این سازمان هستند.

