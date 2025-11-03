​به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه هدف از این تفکیک، افزایش بازدارندگی و پیشگیری از تصادفات فوتی است، توضیح داد: برای نمونه، عبور از چراغ قرمز برای خودروهای شخصی ۵ نمره منفی و برای خودروهای عمومی و مسافربری ۱۰ نمره منفی به همراه دارد. همچنین سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز برای خودروهای شخصی ۵ نمره منفی و برای خودروهای عمومی و مسافربری ۱۰ نمره منفی ثبت می‌کند.

سرهنگ محبی تأکید کرد: راننده‌ای که مجموع نمرات منفی‌اش به سقف قانونی برسد، گواهینامه‌اش توقیف و ملزم به گذراندن دوره‌های بازآموزی خواهد شد. هیچ‌گونه چشم‌پوشی برای تخلفات حادثه‌ساز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی روزانه جان ده‌ها مسافر را بر عهده دارد، گفت: رانندگان خودروهای عمومی تحت نظارت بیشتری قرار دارند و حساسیت در رفتار رانندگی آن‌ها بالاست؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت توسط وسایل نقلیه شخصی رخ می‌دهد، از همین‌رو رویکرد پلیس، افزایش بازدارندگی در تخلفات پرخطرِ رانندگان شخصی است.

سرهنگ محبی در پایان خطاب به رانندگان گفت: عبور از چراغ قرمز یا سرعت غیرمجاز فقط چند ثانیه صرفه‌جویی نیست؛ ممکن است یک عمر پشیمانی باشد. نمره منفی، ابزار تنبیهی پلیس نیست؛ ابزاری برای حفظ جان شما و دیگران است.

انتهای پیام/