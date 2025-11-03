خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی فوریت سلامت ملی است

مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی فوریت سلامت ملی است
کد خبر : 1708662
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: مصرف ناصحیح آنتی‌بیوتیک‌ها عامل اصلی گسترش مقاومت‌های میکروبی است و مقابله با این پدیده باید در صدر برنامه‌های ملی سلامت قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی ا ضمن اشاره به برگزاری آخرین نشست کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو که بیش از ده سال سابقه فعالیت دارد، اظهار کرد: در این نشست پس از مرور اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته و بررسی چالش‌های موجود، مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان اولویت نخست و فوریت سلامت ملی مورد تأکید همه اعضا قرار گرفت. 

وی افزود: تجویز و مصرف منطقی دارو به معنای انتخاب داروی مناسب، با دوز صحیح، در مدت زمان بهینه و با کمترین هزینه برای بیمار و جامعه است. رعایت این اصل، به‌ویژه در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مصرف نابجا و بی‌رویه این داروها عامل اصلی بروز و گسترش مقاومت‌های میکروبی است که امروزه یکی از جدی‌ترین تهدیدات سلامت عمومی در جهان به شمار می‌رود. 

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو تأکید کرد: گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی موجب می‌شود داروهای رایج اثرگذاری خود را از دست بدهند و حتی عفونت‌های ساده نیز به شرایطی خطرناک و سخت‌درمان تبدیل شوند. این پدیده علاوه بر تهدید جان بیماران، هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت و اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند. 

به گزارش ایفدانا، یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیته بر تدوین و اجرای راهبردهای ملی برای مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی، همکاری بین‌بخشی و توجه به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای دارو تأکید کردند. 

به گفته وی، در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، تعدادی از معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه پزشکی و داروسازی برگزار شد، برخی تمهیدات اجرایی برای کنترل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در سطح کشور به تصویب رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ