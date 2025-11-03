خبرگزاری کار ایران
سردار رستگار:

محیط‌بانان ستون اصلی پاسداری از منابع طبیعی هستند

فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تقدیر از تلاش‌های محیط‌بانان استان البرز و خانواده‌های آنان، برنامه‌های تقویت نیروی انسانی، تأمین تجهیزات نوین و ارتقای قوانین و حمایت‌های سازمانی را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان سازمان، ضمن تقدیر از محیط‌بانان نمونه استانی و ملی، جانبازان و خانواده‌های شهدا، اعلام کرد: محیط‌بانان ستون اصلی پاسداری از منابع طبیعی و امانت‌داران مواهب الهی در کشور هستند و سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با تقویت قوانین، تجهیزات و حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای، امکان انجام وظایف آنان را فراهم کند. 

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه محیط‌بانان کشور گفت: پیگیری احراز شهادت ۱۵۴ شهید و جان‌باخته محیط‌بان با همکاری بنیاد شهید و مراجع قضایی در دستور کار قرار دارد تا حقوق و مزایای آنان به‌طور کامل محقق شود. همچنین قوانین مرتبط با به‌کارگیری سلاح و حمایت قضایی محیط‌بانان تقویت و هماهنگی‌های لازم با کمیسیون‌های مجلس انجام شده است. 

سردار رستگار در ادامه تصریح کرد: در راستای تقویت نیروی انسانی و تجهیزات، ۳۵ دستگاه خودروی تویوتا و تجهیزات نوین در اختیار یگان‌های محیط زیست استان‌ها قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای جذب ۴۸۰ محیط‌بان جدید در سال آینده انجام شده است تا بخشی از خلأ چارت سازمانی جبران شود. 

وی همچنین به نقش خانواده‌ها در حمایت از محیط‌بانان اشاره و خاطرنشان کرد: حمایت خانواده‌ها، انگیزه و عملکرد محیط‌بانان را تقویت می‌کند و این همراهی در موفقیت مأموریت‌ها اثرگذار است. افزایش چشمگیر پرونده‌های کشفی و دستگیری‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نمونه‌ای از رشادت و تعهد محیط‌بانان در سطح کشور است. 

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست،  فرمانده یگان سازمان در پایان گفت: توسعه برنامه‌های آموزشی و تربیتی، از جمله راه‌اندازی هنرستان‌های محیط‌بانی در پنج استان، از سیاست‌های مستمر سازمان برای تقویت مهارت و دانش محیط‌بانان است و حمایت کامل از آنان، تأمین تجهیزات و ارتقای قوانین و حقوق و مزایا، از اولویت‌های اساسی سازمان خواهد بود.

