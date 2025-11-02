تازه ترین جزییات پیش ثبت نام حج و سفرهای عمره

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج وزیارت ؛ علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه پیش ثبت نام حج از ۲۰ مهر ماه آغاز شده و همچنان تا ظرفیت موجود ادامه دارد گفت : دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان بهمن ماه ۸۶ می‌باشد ، می توانند در استانهای دارای ظرفیت خالی نام نویسی نمایند.

وی افزود: متقاضیان می بایست با ورود به سامانه حج من به آدرس my.haj.ir نام نویسی خود را طبق اطلاعیه سازمان حج وزیارت انجام دهند.

رئیس سازمان حج وزیارت با بیان اینکه تا پایان روز یازدهم آبان ماه بیش از ۵۴ هزار نفر نام نویسی کرده اند گفت: توصیه می شود که اولویت های اعلامی هر چه سریعتر نام نویسی خود را در ظرفیت موجود انجام دهند .

وی بابیان اینکه استانهای خراسان رضوی و تهران در پیش ثبت نام اول هستند، افزود : میانگین سنی ثبت نام کنندگان ۵۷سال می‌باشد که ۵۵درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می دهند.

رشیدیان اظهار کرد: تسریع در پیش ثبت نام موجب می شود تا برنامه ریزی های اجرایی سرعت بیشتری بگیرد چنانکه قراردادهای در نظر گرفته شده همانند اسکان تکمیل گشته و سایر اقدامات نیز در حال انجام است .

وی در خصوص قراردادهای اسکان گفت: با توجه به زمانبندی مناسب در عقد قرارداد اسکان ، حدود ۳تا ۵درصد کاهش قیمت در این خصوص را نسبت به سال گذشته شاهدیم که این مهم نیز بر مبنای حفظ کیفیت انجام گرفته است.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: در تلاشیم که قراردادهای مربوط به حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و سایر خدمات هر چه سریعتر نهایی شود تا بتوانیم اطلاع رسانی لازم را برای متقاضیان در خصوص آغاز معاینات و سپس انتخاب کاروان داشته باشیم .

رشیدیان از سفر خود در رأس هئیتی به عربستان سعودی خبر داد و گفت: به دعوت وزارت حج و عمره عربستان ان شاالله به منظور انجام مذاکرات حج تمتع آتی و شرکت در کنفرانسی پیرامون این موضوع و همچنین نمایشگاهی در رابطه با حج تمتع، سفری را به عربستان سعودی خواهیم داشت که امیدواریم دستاوردهای خوبی را برای زایران کشورمان در پی داشته باشد .

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفرهای عمره مفرده نیزفت: نام نویسی از اولویت ها در کاروان ها در حال انجام است و از روز ۱۲ آبان هم بر تعداد اعزام ها به جده و مدینه اضافه می‌شود و روزانه ۱۳۵۰ نفر به سرزمین وحی مشرف می‌گردند.

وی افزود : در این دوره از اعزام های عمره ، نام نویسی از زوج های جوان را که طی یکسال اخیر ازدواج کرده اند داشته ایم که با توجه به استقبال متقاضیان این ثبت نام که بدون فیش عمره می باشد و تنها هزینه کاروان پرداخت خواهد شد ، ادامه دارد.

رئیس سازمان حج زیارت در خصوص عمره دانشگاهیان نیز گفت: از ۲۵ابان ماه بیش از ۸هزار نفر طی بازه زمانی تعیین شده به سرزمین وحی مشرف خواهند شد .ضمن اینکه برنامه ریزی مطلوب برای عمره دانش آموزی نیز انجام گرفته و اعزام این دسته از متقاضیان نیز بنابر برنامه ریزی ها انجام می گیرد.

