به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در بیانیه سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل (۵ تا ۱۱ آبان) آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به سیاست‌های کلی محیط زیست و قوانین مصوب از جمله قانون هوای پاک و سند ملی محیط زیست و در چارچوب مأموریت‌های حاکمیتی، حفاظت از محیط زیست را رکنی انکارناپذیر در تأمین امنیت ملی و پایداری جامعه می‌داند و خود را متعهد به رصد، پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و مدیریت پدیده‌های نوظهور در این حوزه می‌داند.

در این راستا، همکاری و تعامل نزدیک با سازمان پدافند غیرعامل کشور، به عنوان نهاد متولی مقابله با تهدیدات زیستی انسان‌ساخت، به منظور ارتقای توان پیش‌بینی و کنترل تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت تاب‌آوری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این همکاری استراتژیک نه تنها به ارتقای ظرفیت‌های موجود کمک می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد امنیت زیست‌محیطی پایدار و توانایی مقابله با طیف گسترده‌ای از تهدیدات متغیر و پیچیده را فراهم می‌کند، شعار امسال پدافند غیرعامل: تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و مسئولانه برای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع حیاتی کشور تأکید دارد.

سازمان حفاظت محیط زیست، با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران و متخصصان این حوزه، مصمم است با توسعه هم‌افزایی‌ها و همکاری‌های میان‌سازمانی، گامی محکم در کاهش آسیب‌پذیری‌ها، افزایش تاب‌آوری محیط زیست و تقویت امنیت زیستی کشور بردارد، امید است که با اتکا به این همبستگی ملی، محیط زیستی امن و پایدار برای حال و آینده ایران عزیز فراهم آوریم.

انتهای پیام/