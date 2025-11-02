خبرگزاری کار ایران
ثبت‌نام آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق ۱۴۰۴ آغاز شد

ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا، متقاضیان شرکت در آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق از امروز، یکشنبه ۱۱ آبان ماه تا شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

این آزمون، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه امسال منحصرا در شهر تهران برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون نیز از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

جزییات بیشتر درباره شرایط ثبت نام و برگزاری آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق در این اطلاعیه منتشر شده است.

