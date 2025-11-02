عدم حضور۵۳ عضو هیات علمی دانشگاه شریف؛ ریسک بالای عدم بازگشت نیمی از اساتید غایب

به گزارش ایلنا، سعید بهزادی‌پور ضمن بیان این مطلب به تشریح روند جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه صنعتی شریف پراخت و گفت: مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه در سال‌های اخیر، موضوع وضعیت جذب و ماندگاری اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها بوده است. در همین زمینه، خبرنگار روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگویی با سعید بهزادی‌پور، مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه، انجام داده است تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت کنونی این دانشگاه ارائه شود.

وی در ادامه تصریح کرد: به‌صورت میانگین، هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ نفر عضو هیئت علمی جدید به جمع همکاران علمی دانشگاه می‌پیوندند. البته در یکی دو سال نخست همکاری، به‌صورت طبیعی تعدادی از این افراد به دلایل مختلف از جمله فرصت‌های کاری خارج از کشور، تغییر مسیر شغلی یا عدم تمایل به ادامه همکاری، از دانشگاه جدا می‌شوند. به‌طور معمول از میان ۱۵ تا ۲۵ جذب سالانه، حدود ۴ تا ۵ نفر در همان سال‌های ابتدایی از مجموعه خارج می‌شوند.

مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه شریف افزود: براساس آمار کارگزینی، دانشگاه صنعتی شریف در حال حاضر حدود ۴۶۰ عضو هیئت علمی دارد. البته بخشی از این افراد در مقاطع زمانی مختلف ممکن است حضور فعال نداشته باشند؛ برای مثال برخی در فرصت مطالعاتی هستند، عده‌ای مأمور به سایر نهادها شده‌اند یا از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌کنند. طبیعی است که بخشی از اعضا نیز در بازه‌های زمانی کوتاه غیبت دارند که مطابق آیین‌نامه می‌تواند مبنای قطع همکاری قرار گیرد، اما سیاست دانشگاه در این زمینه انعطاف‌پذیری و نهایت همکاری است. ما معمولاً برای بازگشت اعضا فرصت قائل می‌شویم و ترجیح می‌دهیم با حفظ ارتباط علمی، امکان بازگشت آنان فراهم باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از اعضای هیئت علمی به صورت فعال در دانشگاه مشغول به کار هستند گفت: از میان حدود ۴۶۲ عضو هیئت علمی، حدود ۶۰ تا ۶۵ نفر در دانشگاه حضور ندارند که این مجموعه شامل مأموریت، فرصت مطالعاتی ،مرخصی و غیبت می باشد در این میان نزدیک به ۴۰۰ نفر نیز به‌صورت تمام‌وقت در دانشگاه فعالیت دارند.

به گفته وی، به‌صورت کلی در بازه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، روند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه صنعتی شریف تداوم داشته است. در این بازه زمانی، دانشگاه از طریق فراخوان‌های رسمی و نیز مسیر بنیاد ملی نخبگان، در مجموع ۷۱ عضو هیئت علمی جدید را به مجموعه خود اضافه کرده است. در سال ۱۴۰۱، ۲۱ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۲۰ نفر، در سال ۱۴۰۳، ۱۸ نفر و در سال ۱۴۰۴ (از آغاز تا امروز) نیز ۱۲ نفر به عنوان عضو هیئت علمی جذب دانشگاه شده‌اند.

مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه شریف تاکید کرد: براساس گزارش مردادماه دفتر کارگزینی، در مجموع حدود ۵۳ نفر از اعضای هیئت علمی در حال حاضر در دانشگاه حضور ندارند. از این میان، ۲۶ نفر در وضعیت غیبت هستند، ۸ نفر در مرخصی بدون حقوق، ۲ نفر در مرخصی استعلاجی، ۱۳ نفر مأمور و ۳ نفر در فرصت مطالعاتی قرار دارند. برآورد ما نشان می‌دهد که حدود نیمی از غایبان و افرادی که در مرخصی بدون حقوق بسر می برند واجد ریسک عدم بازگشت بالا می باشند که دانشگاه با جدیت پیگیر بازگشت آنان است. برخی از این افراد از نظر علمی بسیار برجسته‌ هستند و دانشگاه تمایل زیادی به ادامه همکاری با آن‌ها دارد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون نیز در مجموع حدود ۵۰ مورد قطع همکاری قطعی ثبت شده است که میانگین آن کمتر از ۱۰ نفر در سال است،‌ گفت: نوسانات طبیعی در حضور اعضای هیئت علمی در همه دانشگاه‌های معتبر جهان وجود دارد. با این حال از تاثیر منفی شرایط عمومی کشور خصوصا وضعیت معیشتی استادان بر فرایند جذب نخبگان و چالشهای دانشگاه در جذب و نگهداشت هیئت علمی در سال‌های اخیر نمی‌توان چشم پوشید. تا جاییکه موضوع نگهداشت اعضاء هیئت علمی در سال‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی مدیریت دانشگاه بوده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شریف،‌ وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف در مسیر حفظ و ارتقای سرمایه انسانی خود حرکت می‌کند و با تکیه بر کلیه ظرفیت‌های خود، همچنان تلاش می کند یکی از پایدارترین و پویاترین محیط‌های جذب و توسعه نخبگان علمی در کشور باشد.

انتهای پیام/