افتتاح کلانتری هوشمند

وی افزود : هدف اصلی ما تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پلیسی، افزایش سرعت عمل مأموران در رسیدگی به پرونده‌ها و شفاف‌سازی فرایندهاست. پلیس امروز باید پاسخ‌گوی نیاز جامعه در عصر فناوری باشد و این کلانتری نمونه‌ای از تحقق پلیس هوشمند در تراز انقلاب اسلامی است.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص ویژگی های این کلانتری بیان داشت: این کلانتری مجهز به سامانه‌های هوشمند شناسایی، پایش تصویری لحظه‌ای، مدیریت عملیات میدانی، و بانک‌های اطلاعاتی متصل به مرکز فرماندهی فراجاست. همچنین سیستم ثبت و پیگیری الکترونیکی شکایات، خدمات غیرحضوری و مدیریت آنلاین گشت‌های انتظامی در آن به‌صورت یکپارچه که باعث کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و رضایت بیشتر مردم می شود.

به گزارش پلیس، سردار مؤیدی در ادامه افزود: این طرح بخشی از برنامه ملی پلیس پیشگیری برای توسعه کلانتری‌های هوشمند در سراسر کشور است و استان یزد به‌دلیل ساختار منسجم، نظم اجتماعی بالا و ظرفیت علمی مناسب، به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو انتخاب شد. ان‌شاءالله تا پایان سال، چندین کلانتری دیگر در استان‌های مختلف کشور با همین الگو به بهره‌برداری خواهند رسید.