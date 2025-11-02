افتتاح کلانتری هوشمند
رئیس پلیس پیشگیری فراجا، یکی از اقدامات مهم در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات انتظامی به مردم را کلانتری هوشمند برشمرد.
به گزارش ایلنا، سردار "علی مؤیدی خرم آبادی" اظهار داشت: افتتاح کلانتری هوشمند در استان یزد یکی از گامهای مهم پلیس پیشگیری فراجا در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات انتظامی به مردم است.
وی افزود : هدف اصلی ما تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پلیسی، افزایش سرعت عمل مأموران در رسیدگی به پروندهها و شفافسازی فرایندهاست. پلیس امروز باید پاسخگوی نیاز جامعه در عصر فناوری باشد و این کلانتری نمونهای از تحقق پلیس هوشمند در تراز انقلاب اسلامی است.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص ویژگی های این کلانتری بیان داشت: این کلانتری مجهز به سامانههای هوشمند شناسایی، پایش تصویری لحظهای، مدیریت عملیات میدانی، و بانکهای اطلاعاتی متصل به مرکز فرماندهی فراجاست. همچنین سیستم ثبت و پیگیری الکترونیکی شکایات، خدمات غیرحضوری و مدیریت آنلاین گشتهای انتظامی در آن بهصورت یکپارچه که باعث کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت پاسخگویی و رضایت بیشتر مردم می شود.
به گزارش پلیس، سردار مؤیدی در ادامه افزود: این طرح بخشی از برنامه ملی پلیس پیشگیری برای توسعه کلانتریهای هوشمند در سراسر کشور است و استان یزد بهدلیل ساختار منسجم، نظم اجتماعی بالا و ظرفیت علمی مناسب، بهعنوان یکی از استانهای پیشرو انتخاب شد. انشاءالله تا پایان سال، چندین کلانتری دیگر در استانهای مختلف کشور با همین الگو به بهرهبرداری خواهند رسید.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا در پایان ضمن قدردانی از مردم شریف و قانونمدار یزد بابت همراهی و اعتمادشان به پلیس و همچنین از همکاران پرتلاش در پلیس پیشگیری که با تلاش جهادی زمینه تحقق پلیس هوشمند را فراهم کردند، بیان داشت: مأموریت ما «آرامش مردم» است و یقین داریم با بهرهگیری از دانش، فناوری و همدلی، امنیتی پایدارتر و خدماتی شایستهتر به ملت بزرگ ایران ارائه خواهیم داد.