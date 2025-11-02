به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین ساعات بامداد روز جمعه ۹ آبان برخورد یک دستگاه پرشیا با خودروی حامل پاکبان‌های شهرداری حادثه آفرید. این خودرو که در مسیر انتقال ۱۳ نفر از پاکبان‌ها به محل کارشان بود،‌ واژگون شد. سه نفر از پاکبان‌ها در دم جان باختند و یک نفر هم در صحنه حادثه مداوا شد. باقی حادثه‌دیدگان به بیمارستان منتقل شدند که یک نفر از آنها روز گذشته به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

با «مهدی قاسمی» معاون اداره ارزیابی عملکرد سازمان پسماند شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت مصدومان حادثه و اقدامات حمایتی این سازمان از مصدومان و جان‌باختگان این حادثه گفتگو کردیم.

قاسمی با بیان اینکه همه مصدومان حادثه به جز یک نفر از بیمارستان ترخیص شده‌اند، گفت: فردی که هچمنان در بیمارستان بستری است در وضعیت کما قرار دارد، با این حال،‌ شرایط جسمی او نسبت به روز گذشته بهتر شده و سطح هشیاری او هم افزایش یافته است.

او درباره اقدامات حمایتی برای حادثه دیدگان هم عنوان کرد: هزینه درمان مصدومان پرداخت شده و حقوق‌شان هم واریز شده است. به علاوه اینکه به دلیل نیاز آنها به چند روز استراحت، پیمانکار کمک‌هزینه‌ای را هم به آنها پرداخت کرده است.

معاون اداره ارزیابی عملکرد سازمان پسماند درباره فرد فوت شده در بیمارستان هم گفت: به خانواده این فرد هم مبلغ 80 میلیون تومان پرداخت شده است. با توجه اینکه این فرد اهل اهواز بوده، هزینه ایاب و ذهاب خانواده او از اهواز به تهران هم پرداخت شده است. همچنین قرار است هزینه انتقال پیکر او به اهواز هم پرداخت شود.

او اضافه کرد: پیمانکار تقبل کرده است که هزینه انتقال پیکر سایر جان باختگان حادثه را به شهرشان یعنی اهواز پرداخت کند. با توجه به اینکه همه این افراد بیمه هستند،‌ مسائل حقوقی این افراد هم پیگیری می‌شود.

