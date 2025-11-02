به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت 11:9 دقیقه صبح امروز و پس از آن اتفاق افتاد که میز و صندلی‌های واقع در حیاط مسقف یک رستوران دو طبقه آتش گرفتند. سقف ایرانیتی بود و شعله‌ور شد بعد از آن هم آتش به طبقات بالایی سرایت کرد.

او ادامه داد: آتش اندکی هم به دیواره بانکی سرایت کرد که در مجاورت این ساختان قرار داشت. 4 گروه آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش خاموش شد. در حال حاضر عملیات لکه‌گیری در حال انجام است.

