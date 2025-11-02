آتشسوزی رستوران واقع در خیابان ایران زمین مهار شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از مهار آتشسوزی رستورانی در غرب تهران در خیابان ایران زمین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت 11:9 دقیقه صبح امروز و پس از آن اتفاق افتاد که میز و صندلیهای واقع در حیاط مسقف یک رستوران دو طبقه آتش گرفتند. سقف ایرانیتی بود و شعلهور شد بعد از آن هم آتش به طبقات بالایی سرایت کرد.
او ادامه داد: آتش اندکی هم به دیواره بانکی سرایت کرد که در مجاورت این ساختان قرار داشت. 4 گروه آتشنشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش خاموش شد. در حال حاضر عملیات لکهگیری در حال انجام است.