آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای معرفی نامزد‌ها به هفتمین جایزه مصطفی

آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای معرفی نامزد‌ها به هفتمین جایزه مصطفی
دبیرخانه جایزه مصطفی (ص) اعلام کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی تا اول اسفند ماه امسال مهلت دارند تا نامزد‌های خود را برای شرکت در هفتمین دوره این جایزه معرفی کنند.

به گزارش ایلنا، فراخوان هفتمین دوره جایزه مصطفی(ص)، یکی از معتبرترین جوایز علمی جهان اسلام، منتشر شد و بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، آکادمی‌های علوم کشورهای اسلامی و شخصیت‌های برجسته علمی تا اول اسفندماه ۱۴۰۴ (بیستم فوریه ۲۰۲۶) فرصت دارند تا نامزدهای پیشنهادی خود را به دبیرخانه معرفی کنند.

آثار نامزدهای این دوره در دو حوزه اصلی «علوم و فناوری زیستی و پزشکی» و «علوم پایه و مهندسی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این جایزه به دو گروه از دانشمندان اعطا می‌شود: برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) و برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی که می‌توانند به صورت فردی یا گروهی معرفی شوند.

به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، شرایط دریافت جایزه محدود به سن یا جنس نیست و تمامی دانشمندان مسلمان جهان یا اتباع ۵۷ کشور اسلامی واجد شرایط شرکت هستند. برگزیدگان علاوه بر لوح افتخار، مدال جایزه و نشان مصطفی(ص)، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار آمریکا به عنوان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

جایزه مصطفی(ص) که از سال ۱۳۹۴ به صورت دوسالانه برگزار می‌شود، تاکنون در ۶ دوره خود در تهران (۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴) و اصفهان (۱۴۰۲) میزبان برگزیدگان برجسته علمی جهان اسلام بوده است. در مجموع ۲۲ دانشمند برجسته از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن موفق به دریافت این جایزه شده‌اند.

