فرهنگستان: به جای کاتر، تیزبُر بگویید
فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «کاتر»، معادل فارسی «تیزبُر» را مصوب کرد.
به گزارش ایلنا، معاون واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: کاتر که گاهی به آن موکتبُر هم می گویند در میان عموم جا افتادهاست؛ اما چون فرنگی است گروههای واژهگزینی فرهنگستان آن را بررسی و برایش معادل فارسی تیزبر را تعیین کردند.
به گزارش صدا و سیما، نسرین پرویزی گفت: این معادل از آن سبب برگزیده شد که کاتر، ابزار تیزی است که با آن، مقوا، کاغذ یا فرشینه (موکت) و چیزهای دیگر می برند.
گروههای تخصصی واژهگزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان از رشتههای گوناگون علمی، در سالهای گذشته حدود هفتاد هزار واژه در حوزههای مختلف تصویب کردهاند.