پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به زیان‌دیدگان انفجار بندر شهید رجایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: تا امروز مبلغ ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از خسارت دیدگان حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، جلسه پیگیری آخرین وضع پرداخت خسارات تجار بدون بیمه نامه آسیب دیده در انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، معاون بیمه مرکزی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران شرکت‌های بیمه در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: امروز برای چندمین بار جلسه پیگیری آخرین وضع پرداخت خسارت‌های حادثه بندر شهیدرجایی با حضور مدیران و نمایندگان صنعت بیمه کشور و تعدادی از تجّار و بازرگانان حادثه دیده برگزار شد.

وی تصریح کرد: در نتیجه پیگیری‌های استاندار محترم، دستگاه قضایی و همکاری بسیار خوب شرکت‌های بیمه تا کنون هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان در قالب بیمه‌های باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیان دیده در حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده و حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان از خسارات احتمالی نیز باقی مانده است که در دست بررسی قرار دارد.

قهرمانی با بیان اینکه تعیین خسارات تجار باقی مانده در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۴۱ درصد از خسارات بیمه‌های باربری تجار پرداخت شده است.

وی همچنین با بیان اینکه پیش از این، خسارت‌های اعلامی در حوزه باربری حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، یادآور شد: با اقدامات بیمه مرکزی و استعلاماتی که از بنادر و گمرکات صورت گرفته است و بعضأ با مراجعه خود تجّار و تعیین تکلیف کالا‌هایی که وضعیت شان معلوم نبود، خوشبختانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت‌های ادعایی کاسته شده که این موضوع توفیق بزرگی در جهت جبران خسارت‌های واقعی می‌باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در پرداخت خسارات کانتینر‌های خالی که به طور کامل از بین رفته بودند، شرکت بیمه معلم خسارت یکهزار و ۴۶۹ کانتینر به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: تا امروز مبلغ ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از خسارت دیدگان حادثه تلخ بندر شهید رجایی پرداخت شده است.

وی افزود: از مبلغ مورد اشاره ۳ هزار و نود میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه و حدود ۲۴۰ میلیارد تومان نیز از سایر منابع تأمین شده است.

قهرمانی تصریح کرد: این خسارات هم به خانواده متوفیان و هم به مصدومین، صاحبان خودرو‌ها و تجّار پرداخت شده است.

