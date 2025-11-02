مجوزی برای تولید و واردات محصولات خوراکی موسوم به دودزا صادر نشده است

به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو عبدالعظیم بهفر درباره برخی فرآورده‌های جدید از جمله آب‌میوه‌ها و آب‌نبات‌های موسوم به دودزا اظهار کرد: این محصولات پس از مصرف بخار یا دود تولید می‌کنند و از نظر ظاهری شباهت زیادی به سیگار الکترونیکی دارند که فاقد هرگونه ماده دخانی یا نیکوتین است.

وی افزود: مصرف این نوع آب‌نبات‌ها و آب‌میوه‌ها به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان توصیه نمی‌شود، زیرا احتمال استفاده از اسانس‌ها و مواد افزودنی غیرمجاز در آن‌ها وجود دارد و به دلیل ناشناخته بودن منبع تولید، خطر آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی نیز مطرح است.

وی گفت: سازمان غذا و دارو از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال بررسی منشأ عرضه این محصولات است تا در صورت مشاهده، اقدامات لازم برای شناسایی و جمع‌آوری انجام شود.

انتهای پیام/