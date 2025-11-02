اعلام تمهیدات ترافیکی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان این طرح اعلام کرد: این مراسم، از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی، با حضور پایتخت نشینان آغاز می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس محدودیت‌های تردد، روز سه شنبه، در معابر ذیل در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مرحله اول این طرح گفت: از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه، خیابان طالقانی حدفاصل خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح تردد ممنوع است.

موسوی‌پور گفت: در مرحله دوم، در روز اجرای مراسم از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه، خیابان طالقانی حدفاصل خیابان وصال شیرازی تا خیابان مفتح و کلیه خیابان‌های عمود بر خیابان طالقانی در ضلع شمال و جنوب تا یک تقاطع مانده به خیابان طالقانی نیز تردد ممنوع خواهد شد.

وی افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان قرنی تا خیابان مفتح و کلیه محل‌های چینش اتوبوس‌های شرکت واحد اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مسیر‌های جایگزین گفت: پیش بینی مسیر‌های جایگزین در مسیر شرقی– غربی، خیابان انقلاب اسلامی در هر دو مسیر، خیابان کریمخان در هر دو مسیر و خیابان سمیه در مسیر شرق به غرب و در مسیر شمالی–جنوبی، خیابان ولیعصر (عج) (جنوب به شمال) و خیابان حافظ (شمال به جنوب) نیز انجام شده است.

سردار موسوی‌پور گفت: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها در خیابان‌های شهید مفتح از خیابان انقلاب اسلامی تا میدان هفت تیر، کریمخان از میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر، ایرانشهر از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، ولیعصر (عج) از تقاطع طالقانی تا تقاطع زرتشت، بلوار کشاورز در مسیر غرب به شرق، طالقانی از تقاطع خیابان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان حافظ، نجات اللهی از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، حافظ از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، قرنی از میدان فردوسی تا تقاطع خیابان کریمخان (داخل خط ویژه) و خیابان موسوی از تقاطع انقلاب تا تقاطع طالقانی نیز انجام شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم جلوگیری می‌شود.

او در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.

