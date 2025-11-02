خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع در مسعودیه + فیلم

آتش‌سوزی کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع در مسعودیه + فیلم
کد خبر : 1708170
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع در منطقه مسعودیه خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر از جمله یک آتش‌نشان مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه اظهار کرد: ساعت ۷:۲۳ صبح امروز حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع به آدرس شهرک مسعودیه، خیابان طاهری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام شد.بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند. در محل مشاهده شد که در قطعه زمینی به وسعت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع فعالیت دارد.

 
حجم ویدیو: 1.84M | مدت زمان ویدیو: 00:00:16 دانلود ویدیو

 

وی گفت: خوشبختانه اطراف محل حادثه ساختمان یا منزل مسکونی وجود نداشت. با این حال، دو نفر از کارگران در لحظات اولیه دچار سوختگی شدند و یک آتش‌نشان نیز مصدوم شد که هر سه نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

حجم ویدیو: 1.52M | مدت زمان ویدیو: 00:00:13 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ