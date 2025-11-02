به گزارش ایلنا، جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه اظهار کرد: ساعت ۷:۲۳ صبح امروز حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع به آدرس شهرک مسعودیه، خیابان طاهری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام شد.بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند. در محل مشاهده شد که در قطعه زمینی به وسعت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع فعالیت دارد.

وی گفت: خوشبختانه اطراف محل حادثه ساختمان یا منزل مسکونی وجود نداشت. با این حال، دو نفر از کارگران در لحظات اولیه دچار سوختگی شدند و یک آتش‌نشان نیز مصدوم شد که هر سه نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

