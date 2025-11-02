آتشسوزی کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع در مسعودیه + فیلم
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتشسوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع در منطقه مسعودیه خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر از جمله یک آتشنشان مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه اظهار کرد: ساعت ۷:۲۳ صبح امروز حادثه آتشسوزی در یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع به آدرس شهرک مسعودیه، خیابان طاهری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی تهران اعلام شد.بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند. در محل مشاهده شد که در قطعه زمینی به وسعت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع فعالیت دارد.