خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سروری:

به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است

به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
کد خبر : 1708151
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سال ۱۴۰۱ هزار و ۷۰۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز گزارش شده که برای ۵۰۶ مورد اقدام به رفع اثر شده و ۵۶۵ مورد نیز به دلیل ابلاغ اخیر استاندار، رفع اثر نشده است.

به گزارش ایلنا، پرویز سروری در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تولید هواپیمای سیمرغ در کشور، اظهار کرد: عده ای جاهل  در این شرایط حرف هایی می‌زنند که در رسانه های معاند تکرار می شود. ما وظیفه داریم در این باران ناامیدی، به نقاط قوت بپردازیم و به مردم امید دهیم. ما امیدواریم روزهای درخشان تری را در صنعت هواپیماسازی شاهد باشیم.

وی در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم، یادآور شد: از سال ۱۴۰۱ هزار و ۷۰۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز گزارش شده که برای ۵۰۶ مورد اقدام به رفع اثر شده و ۵۶۵ مورد نیز به دلیل ابلاغ اخیر استاندار، رفع اثر نشده است. 

سروری با بیان اینکه پیگیری های متعددی از سوی رئیس شورا با دولت و مجلس صورت گرفته است، یادآور شد: مجلس باید ورود کند و دولت هم از عواقب اقدام خود آگاه شود تا همچون مرتضی گرد، با مواردی مواجه شویم که نتوانیم آن را جبران کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ