اصلاح سامانه تی‌تک و همکاری نزدیک‌تر سازمان غذا و دارو با بخش خصوصی
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از آغاز اجرای اصلاحات گسترده در سامانه تی‌تک پس از دو سال توقف خبر داد و گفت: با انعقاد قرارداد جدید و بازطراحی زیرساخت‌ها، نسل تازه‌ای از سامانه تی‌تک در راه است که سرعت، دقت و شفافیت بیشتری در فرایندهای نظارتی و اجرایی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، سعید کاظمی افزود: این اقدام در ادامه پیگیری‌ها و تأکید رئیس سازمان غذا و دارو، برای فعال‌سازی مجدد سامانه و استفاده از ظرفیت‌های فناوری در بهبود حکمرانی سلامت انجام شده است. هدف اصلی اصلاحات جدید، تسهیل تعامل میان سازمان و فعالان بخش خصوصی است تا صدور مجوزها، ردیابی کالاها و پایش فرآورده‌ها با کمترین خطا و بیشترین کارآمدی انجام شود. 

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان غذا و دارو در تقویت همکاری‌های بخش خصوصی تأکید کرد: هدف ما این است که سامانه تی‌تک به بستری تسهیلگر برای صادرات و ردیابی شفاف کالا تبدیل شود، نه مانعی اداری. در همین راستا کمیته‌های مشترک فنی با حضور نمایندگان صنعت تشکیل می‌شود تا نیازهای واقعی تولیدکنندگان در طراحی و پیاده‌سازی سامانه لحاظ شود. 

بنا بر اعلام ایفدانا، کاظمی خاطرنشان کرد: تی‌تک به‌عنوان ستون فقرات نظام نظارت هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، نقشی کلیدی در تحقق شفافیت و اعتماد عمومی دارد و با به‌روزرسانی پیش‌رو، امکان تحلیل داده‌ها و پایش هوشمند فرآورده‌ها در تمام زنجیره فراهم خواهد شد.

