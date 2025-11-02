به گزارش ایلنا، سعید کاظمی افزود: این اقدام در ادامه پیگیری‌ها و تأکید رئیس سازمان غذا و دارو، برای فعال‌سازی مجدد سامانه و استفاده از ظرفیت‌های فناوری در بهبود حکمرانی سلامت انجام شده است. هدف اصلی اصلاحات جدید، تسهیل تعامل میان سازمان و فعالان بخش خصوصی است تا صدور مجوزها، ردیابی کالاها و پایش فرآورده‌ها با کمترین خطا و بیشترین کارآمدی انجام شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان غذا و دارو در تقویت همکاری‌های بخش خصوصی تأکید کرد: هدف ما این است که سامانه تی‌تک به بستری تسهیلگر برای صادرات و ردیابی شفاف کالا تبدیل شود، نه مانعی اداری. در همین راستا کمیته‌های مشترک فنی با حضور نمایندگان صنعت تشکیل می‌شود تا نیازهای واقعی تولیدکنندگان در طراحی و پیاده‌سازی سامانه لحاظ شود.

بنا بر اعلام ایفدانا، کاظمی خاطرنشان کرد: تی‌تک به‌عنوان ستون فقرات نظام نظارت هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، نقشی کلیدی در تحقق شفافیت و اعتماد عمومی دارد و با به‌روزرسانی پیش‌رو، امکان تحلیل داده‌ها و پایش هوشمند فرآورده‌ها در تمام زنجیره فراهم خواهد شد.

