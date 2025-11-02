آغاز کاهش دمای هوا در کشور از امروز

سه شنبه در برخی نقاط اردبیل، گیلان و شرق خراسان رضوی و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی نقاط گیلان بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

امروز در نوار شمالی کشور، دوشنبه در نیمه شمالی و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

یکشنبه در شمال شرق، شرق و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشور، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی و از بعدازظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.