مدیران خودرو
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

آغاز کاهش دمای هوا در کشور از امروز

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: امروز (یکشنبه) در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا  از سازمان هواشناسی، این شرایط فردا (دوشنبه) علاوه بر این مناطق، در نیمه شمالی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

سه شنبه در برخی نقاط اردبیل، گیلان و شرق خراسان رضوی و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی نقاط گیلان بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

امروز در نوار شمالی کشور، دوشنبه در نیمه شمالی و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

یکشنبه در شمال شرق، شرق و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشور، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی و از بعدازظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
