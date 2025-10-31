خبرگزاری کار ایران
مراجعه سریع به بیمارستان کلید درمان مؤثر سکته مغزی است

مراجعه سریع به بیمارستان کلید درمان مؤثر سکته مغزی است
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی در خصوص تشخیص و درمان به‌موقع سکته مغزی گفت: در صورت مراجعه بیماران ظرف چهار و نیم ساعت نخست بروز علائم، امکان استفاده از درمان لیزکننده لخته خون وجود دارد که می‌تواند به‌طور چشمگیری علائم بیماری را کاهش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از  وبدا، سید علی مسعود، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: سکته مغزی یکی از بیماری‌های شایع در سنین بالا است که بر اثر انسداد عروق مغز یا پارگی رگ‌های مغزی بروز می‌کند و معمولاً با عواملی همچون افزایش فشار خون، چربی خون، بیماری‌های قلبی، مصرف سیگار و استرس ارتباط دارد.

وی، با بیان اینکه بیماران اغلب با فلجی نیمه بدن یا صورت، سرگیجه، اختلال تکلم، دوبینی، اختلال بلع یا کاهش سطح هوشیاری (کُما) مراجعه می‌کنند، تأکید کرد: زمان در درمان سکته مغزی بسیار حیاتی است و هر دقیقه تأخیر می‌تواند بر نتیجه درمان اثر منفی بگذارد.

مسعود، استفاده از داروهای لیزکننده لخته خون را مؤثرترین روش درمانی در مراحل اولیه عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از سکته مغزی، کنترل منظم فشار و چربی خون، پرهیز از استرس و مصرف سیگار و همچنین استفاده از داروهایی مانند آسپرین، کلوپیدوگرول و آتورواستاتین طبق تجویز پزشک توصیه می‌شود.

این متخصص مغز و اعصاب دانشگاه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه شناخت علائم سکته مغزی و اقدام فوری برای مراجعه به مراکز درمانی تأکید کرد.

 

