تشکیل «قرارگاه ملی نوجوانی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با هدف هم‌گرایی میان دستگاه‌های مختلف و تقویت عاملیت نوجوانان در حل مسائل کشور «قرارگاه ملی نوجوانی» تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، سید مقداد حسینی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر با اشاره به کم‌توجهی سال‌های گذشته به دوره‌ی نوجوانی گفت: در حالی که به کودکی و جوانی توجه بیشتری شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای جدید، تأکید کرده است شورای عالی جوانان به شورای عالی جوانان و نوجوانان تغییر یابد تا سیاست‌گذاری‌ها این گروه سنی را نیز پوشش دهد. 

وی افزود: در همین راستا، حدود بیست روز گذشته قرارگاه ملی نوجوانی تشکیل شده تا دستگاه‌های مختلف کشور، ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود را برای این گروه سنی هم‌افزا کنند. 

حسینی گفت: در دو نشست اخیر این قرارگاه، علاوه بر نهادهای فرهنگی و آموزشی مانند وزارت آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی و کانون پرورش فکری، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نظیر وزارت نفت، صمت، بهزیستی و سازمان محیط‌زیست نیز حضور داشتند. 

حسینی با اشاره به نقش این دستگاه‌ها گفت: برخی از نهادها از جمله سازمان محیط زیست اعلام آمادگی کرده‌اند تا امکانات خود مانند باغ‌های گیاه‌شناسی را با تخفیف ویژه در اختیار نوجوانان قرار دهند و وزارتخانه‌های دیگر نیز برنامه‌هایی برای اردوهای پیشرفت در نظر گرفته‌اند. 

وی با تأکید بر نقش فراوزارتخانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این شورا می‌تواند دستگاه‌هایی را که تاکنون توجه کافی به این حوزه نداشته‌اند، به مشارکت دعوت کند تا عاملیت نوجوانان در مسیر رشد کشور تقویت شود. 

به گزارش صدا و سیما، حسینی از تشکیل قرارگاه استانی نوجوانی در سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، این دوره‌ی سنیِ شکوفا بتواند سهم مؤثری در آینده‌ی کشور ایفا کند.

