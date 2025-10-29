به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، انارکی محمدی مدیرعامل این سازمان ضمن اشاره به رویکرد این دوره از مدیریت شهری در راستای حل و فصل معضلات سنواتی ما بین شهرداری و بنیاد شهید گفت: روند رفع اختلافات گذشته میان نهادها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌ها حاکی از پیشرفت قابل توجه در توافقات و تعیین تکلیف املاک و مستغلات در مناطق مختلف پایتخت، از جمله مناطق ۵ و ۱۴ است.

وی افزود: مقرر شد تا موضوعات مرتبط مرحله‌به‌مرحله پیگیری شود؛ این رویکرد، گامی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای عدالت شهری و افزایش کارآمدی در مدیریت دارایی‌های عمومی ارزیابی می‌شود.

