رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

حرفه پرستاری رسالتی زینبی و سرشار از فداکاری و صبوری است

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تقدیر از پرستاران بیمارستان مصطفی خمینی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) گفت: حرفه پرستاری رسالتی زینبی و سرشار از فداکاری و صبوری است.

به گزارش ایلنا، سعید اوحدی، در مراسم تقدیر و تجلیل از پرستاران بیمارستان مصطفی خمینی که به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب (س) در هتل هویزه برگزار شد، در سخنانی به فلسفه نامگذاری روز پرستار پرداخت و با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س)، ایشان را الگویی بی‌بدیل از نقش مؤثر زن در تاریخ اسلام دانست. 

اوحدی با یادآوری صبر و ایثار حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، تأکید کرد که حرفه پرستاری رسالتی زینبی و سرشار از فداکاری و صبوری است. 

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با ذکر خاطراتی از دوران دفاع مقدس، به شباهت روحیه ایثار پرستاران با آموزه‌های زینبی اشاره کرد. 

به گزارش ایثار، درپایان این مراسم که به همت دانشگاه شاهد برگزار شد، با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمعی از پرستاران بیمارستان مصطفی خمینی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

