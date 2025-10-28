بودجه مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست

به گزارش ایلنا، هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه ۴ آبان ماه در صندوق رفاه دانشجویان حضور یافتند و در نشستی با رئیس این صندوق دیدار و گفتگو کردند.

هیئت بازرسی در این دیدار از معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف صندوق رفاه نیز بازدید نمود و در جریان امور مرتبط با نحوه فعالیت و عملکرد آنان قرار گرفتند. همچنین این هیئت در بخش اداری ارتباط با دانش آموختگان نیز حضور یافته و با دانشجویان مراجعه کننده به صورت شفاف و صمیمانه به گفتگو پرداختند و ضمن شنیدن مسائل و نظرات دانشجویان، قول مساعد دادند تا با پیگیری موارد مذکور و رایزنی‌هایی مؤثر، موجبات بهبود شرایط را فراهم آورند.

شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان به عنوان نهادی مسئول در پرداخت وام و تسهیلات و حمایت از دانشجویان و بهینه سازی امکانات رفاهی آنان، نهایت دغدغه‌مندی و اهتمام را در موضوعات مرتبط با دانشجویان سراسر کشور دارد و در همین راستا به عنوان نمونه در امر تعمیر، تجهیز و ارتقا خوابگاه‌های دانشجویی، در حرکتی قابل توجه با بیش از ۷۵ دانشگاه در سراسر کشور تفاهم نامه همکاری منعقد نموده و ضمن نظارت بر کیفیت و کمیت هزینه کردهای موارد مذکور در مفاد تفاهم نامه‌ها با بررسی مستندات و بازدیدهای میدانی، گزارش‌های تصویری نیز از دانشگاه‌های مشمول اخذ و روی سایت رسمی خود منتشر می‌نماید.

به گزارش صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، رمضانی همچنین از کاستی‌ها و موانع موجود بر مسیر فعالیت صندوق رفاه دانشجویان نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: آنچه باعث پوشش و حمایتِ حداکثری دانشجویان سراسر کشور در امورات وام و تسهیلات می‌شود، اعتبار و بودجه‌ی مکفی برای این صندوق است که متأسفانه در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبار مالی و بودجه مصوب پاسخ گوی نیاز دانشجویان سراسر کشور نبوده و موجب نارضایتی آنان است.

انتهای پیام/