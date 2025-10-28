خبرگزاری کار ایران
بودجه مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست

بودجه مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: متأسفانه در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبار مالی و بودجه مصوب، صندوق رفاه دانشجویان پاسخگوی نیاز دانشجویان سراسر کشور نیست.

به گزارش ایلنا، هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه ۴ آبان ماه در صندوق رفاه دانشجویان حضور یافتند و در نشستی با رئیس این صندوق دیدار و گفتگو کردند.

هیئت بازرسی در این دیدار از معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف صندوق رفاه نیز بازدید نمود و در جریان امور مرتبط با نحوه فعالیت و عملکرد آنان قرار گرفتند. همچنین این هیئت در بخش اداری ارتباط با دانش آموختگان نیز حضور یافته و با دانشجویان مراجعه کننده به صورت شفاف و صمیمانه به گفتگو پرداختند و ضمن شنیدن مسائل و نظرات دانشجویان، قول مساعد دادند تا با پیگیری موارد مذکور و رایزنی‌هایی مؤثر، موجبات بهبود شرایط را فراهم آورند.

شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان به عنوان نهادی مسئول در پرداخت وام و تسهیلات و حمایت از دانشجویان و بهینه سازی امکانات رفاهی آنان، نهایت دغدغه‌مندی و اهتمام را در موضوعات مرتبط با دانشجویان سراسر کشور دارد و در همین راستا به عنوان نمونه در امر تعمیر، تجهیز و ارتقا خوابگاه‌های دانشجویی، در حرکتی قابل توجه با بیش از ۷۵ دانشگاه در سراسر کشور تفاهم نامه همکاری منعقد نموده و ضمن نظارت بر کیفیت و کمیت هزینه کردهای موارد مذکور در مفاد تفاهم نامه‌ها با بررسی مستندات و بازدیدهای میدانی، گزارش‌های تصویری نیز از دانشگاه‌های مشمول اخذ و روی سایت رسمی خود منتشر می‌نماید.

به گزارش صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، رمضانی همچنین از کاستی‌ها و موانع موجود بر مسیر فعالیت صندوق رفاه دانشجویان نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: آنچه باعث پوشش و حمایتِ حداکثری دانشجویان سراسر کشور در امورات وام و تسهیلات می‌شود، اعتبار و بودجه‌ی مکفی برای این صندوق است که متأسفانه در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبار مالی و بودجه مصوب پاسخ گوی نیاز دانشجویان سراسر کشور نبوده و موجب نارضایتی آنان است.

