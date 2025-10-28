تسویه معوقات پرستاران در مسیر اجرا

به گزارش ایلنا، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز پرستار با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره)، ضمن گفت‌وگو با پرستاران، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.

وی در این دیدار ضمن تشکر از خدمات بسیار ارزشمند گروه پرستاری در تمام بخش‌های درمانی و بهداشتی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی جامعه پرستاری اظهار داشت: یکی از مسائل اصلی، کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها است که فشار کاری مضاعفی را بر دوش پرستاران وارد کرده است. همچنین، موضوع‌عدم اعمال فوق‌العاده خاص در احکام حقوقی پرستاران و مالیات کسر شده از درآمد آنان از دیگر مواردی است که موجب نارضایتی در این قشر خدوم شده است.

جعفریان در ادامه با بیان اینکه پرداخت معوقات پرستاران در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، افزود: در دانشگاه‌های بزرگ، وضعیت پرداخت‌ها نسبتاً مطلوب است، اما در برخی مناطق کشور، معوقات پرستاران تا ۹ ماه نیز به تأخیر افتاده است. این تأخیر ناشی ازعدم وصول مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها است و جدا از بودجه دولتی وزارتخانه است که صرف پرداخت حقوق و مزایای ثابت می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر وزارت بهداشت برای تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد: از مجموع مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها، پرداخت ۱۲ همت به‌صورت اوراق و با فوریت در دستور کار قرار گرفته است. این اوراق به بانک‌ها ارائه می‌شود تا با منابع حاصله بخشی از معوقات پرستاران و سایر کارکنان جبران گردد و تلاش می‌کنیم در یک ماه آینده فاصله پرداخت‌ها را به کمتر از سه ماه برسانیم.

به گزارش وبدا، مشاور عالی وزیر بهداشت در پایان تصریح کرد: در حوزه جذب نیروی جدید پرستاری نیز وزارت بهداشت با کمک سازمان برنامه و بودجه هیچ محدودیتی ندارد، اما با کمبود متقاضی روبه‌رو هستیم که دلایل مختلفی دارد و از مهم‌ترین آن‌ها سطح پرداخت به این همکاران و نیاز فزاینده بازار جهانی به نیروی انسانی در حوزه سلامت است.

