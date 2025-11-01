«محمدتقی مجنون» رئیس بخش قلب کودکان در مرکز طبی کودکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه ایست قلبی در کودکان اتفاقی نادر است، گفت: علل شناخته‌شده‌ای در خصوص ایست قلبی کودکان و نوجوانان وجود دارد که معمولاً مغفول واقع می‌شوند. به عنوان مثال برخی بیماری‌های سرشتی ناشناخته مانده و در کودکی یا نوجوانی بروز می‌یابند مانند تنبلی عضله قلب که معمولاً در سنین نوجوانی بروز می‌کنند. این بیماری‌ها حتی ممکن است زمینه ایست قلبی یک فرد ورزشکار در جوانی را هم فراهم کند. در این شرایط احتمال بازگشت بیمار کم است.

او به تغییرات نواری قلب به عنوان نوعی دیگر از بیماری‌های مادرزادی یا سرشتی اشاره کرد که زمینه‌ساز بروز ایست قلبی در کودکان و نوجوانان می‌شوند: این تغییرات در نوار قلب قابل مشاهده هستند. افرادی که چنین شرایطی دارند مستعد آریتمی یا اختلال ریتم قلب هستند. این اختلال ریتمی برحسب شرایط می‌تواند از دوره نوزادی، کودکی یا نوجوانی بروز کند.

مجنون اضافه می‌کند: البته ممکن است فردی که ژن این بیماری را دارد با مشکلی هم مواجه نشود و این بیماری در او بروز نکند. اما تحت شرایط استرس‌زا و .. ممکن است این بیماری در فردی که مستعد آن است بروز یابد. آریتمی‌ها متفاوت هستند، بعضی از آریتمی‌ها کشنده هستند و می‌توانند باعث ایست قلبی غیرقابل برگشت شوند.

این فوق تخصص قلب کودکان با بیان اینکه به جز بیماری‌های سرشتی بیماری‌های اکتسابی هم می‌توانند باعث ایست قلبی در کودکان و نوجوانان شوند، افزود: گاهی ویروس‌های ناشی از سرماخوردگی التهابی در قلب ایجاد می‌کنند که می‌تواند باعث ایست قلبی در سنین بعدی یا دو یا سه هفته بعد از ابتلا به سرماخوردگی شود. در واقع این ویروس‌ها به ظاهر کم‌خطر هستند اما احتمال درگیری شدن عضلات قلب، به دلیل ابتلا به آنها بالاست و اگر این درگیری رخ دهد کودک دچار نارسایی قلبی شده و ممکن است ایست قلبی رخ دهد و کودک فوت کند.در بیمارستان‌های تخصصی قلب اطفال چنین مواردی به کرات قابل مشاهده است.

او تاکید کرد: بنابراین مناسب است افرادی که به دنبال سرماخوردگی دچار مشکل در تنفس و طپش قلب می‌شوند از نظر سلامت قلب مورد بررسی قرار بگیرند. همچنین خوب است متخصص قلب افرادی را که قصد ورزش دارند، ویزیت کند تا در صورت لزوم مورد بررسی‌های تخصصی‌تر قرار بگیرند. تا از ایست قلبی آنها پیشگیری شود.

این فوق تخصص قلب کودکان خاطرنشان کرد: از هر 100 نوزادی که متولد شده، یک نفر می‌تواند مشکل قلبی سرشتی یا مادرزادی داشته باشد. بعضی از این بیماری‌ها خفیف بوده و مخفی می‌مانند و برخی دیگر جدی‌تر بوده و قابل مشاهده‌اند. در حال حاضر بیمارانی داریم که دچار بیماری قلبی مادرزادی هستند اما در سنین بالاتر بیماری‌شان مشخص شده است. اما به صورت کلی میزان بیماری‌های کشنده کم است.

مجنون افزود: به دلیل نادر بودن بیماری‌های کشنده قلبی در میان کودکان است که شنیدن دو سه مورد از آنها باعث پررنگ شدن این موارد در اخبار می‌شود. با این حال به یاد ندارم که در کشور ما درباره اینکه در شرایط فعلی کشور به جز علل شایع علت دیگری برای ایست قلبی کودکان و نوجوانان وجود دارد یا نه، تحقیقی انجام نشده است.

