جوابیه سازمان بهزیستی در پی آزار جنسی یک کودک معلول در مرکز توانبخشی کلاردشت

پس از بررسی‌های اولیه و احراز صحت گزارش، موضوع از سوی ریاست اداره بهزیستی کلاردشت و سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران به دادستان محترم شهرستان منعکس شد و همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و بهزیستی استان برای بررسی دقیق و فوری اتفاق آغاز گردید.

بر اساس بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و بررسی‌های میدانی کارشناسان بهزیستی شهرستان و همچنین بازپرس محترم دادگستری، متأسفانه مواردی از ضرب و شتم نسبت به کودک به نام «درسا» که دارای معلولیت جسمی و ذهنی خفیف بود، از سوی مدیرعامل مؤسسه، مشاهده و تأیید شد.

این موضوع موجب انتقال کودک یادشده ابتدا به بیمارستان کلاردشت و سپس به بیمارستان چالوس جهت درمان گردید. در همین راستا، پرسنل شریف بیمارستان کلاردشت موضوع را به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ گزارش دادند. در پی این اتفاق، رئیس اداره بهزیستی کلاردشت گزارش را به سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران ارائه نمود.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران بلافاصله تیمی متشکل از معاون امور توانبخشی و رئیس اداره حراست را برای پیگیری موضوع و بررسی وضعیت کودک، و همچنین عیادت از او را به شهرستان اعزام و دستور جانمایی سایر مقیمان خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف فرشتگان مهر کلار به یکی دیگر از خانه‌های کوچک معلولان ذهنی خفیف در سطح استان را صادر نمود.

متعاقب این اقدامات، رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران به همراه رئیس اداره حراست استان شخصاً جهت بررسی و پیگیری موضوع به شهرستان کلاردشت سفر کرد.

وی در نشست با دادستان محترم شهرستان، بر همکاری و تعامل مثبت دو نهاد تأکید نموده و خاطرنشان کرد: اولویت اصلی و خط قرمز سازمان بهزیستی، حفظ حقوق، کرامت و شأن انسانی گروه‌های هدف است و در برابر هرگونه بی‌توجهی به تکریم فرزندان تحت حمایت یا آزار آنان، کوتاه نخواهیم آمد و تمام اقدامات قانونی لازم را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.

در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، جلسه فوق‌العاده کمیسیون نظارت استانی بر مراکز، در ستاد بهزیستی مازندران تشکیل شد و با توجه به اینکه در اهداف اساسنامه موسسه یک فعالیت که آن هم "نگهداری" درج شده است، پروانه تاسیس موسسه خیریه فرشتگان مهر کلار، لغو و موسسه منحل گردید و همچنین پروانه فعالیت خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف فرشتگان مهر کلار و نیز پروانه مسئول فنی خانه فوق الذکر لغو گردیده است.

اداره کل بهزیستی استان مازندران ضمن ابراز تأسف عمیق از این اتفاق تلخ، از توجه و پیگیری ارزشمند رسانه‌ها و افکار عمومی که با دلسوزی بر حفظ کرامت و حقوق آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه نظارت دارند، قدردانی می‌نماید.

این اداره کل با تأکید بر عزم راسخ خود در صیانت از حقوق تمامی گروه‌های هدف به‌ ویژه کودکان و افراد دارای معلولیت، اعلام می‌دارد که با هرگونه تخلف، سهل‌انگاری یا بی‌توجهی در حوزه خدمت‌رسانی به جامعه هدف، به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و این موضوع خط قرمز این نهاد می‌باشد.

بهزیستی مازندران از همکاری صمیمانه دستگاه قضا و نهادهای نظارتی در این زمینه سپاسگزاری کرده و متعهد می‌شود با استمرار نظام نظارتی و برنامه‌های آموزشی هدفمند برای کارکنان مراکز توانبخشی، زمینه پیشگیری از تکرار چنین رویدادهای ناگوار را فراهم آورد.

در پایان، خاطرنشان می‌گردد که اداره کل بهزیستی استان مازندران با تقدیم شکایت کیفری و پیوست تمامی مستندات و گزارش‌های کارشناسی به مرجع قضایی، پیگیری حقوقی موضوع را آغاز نموده و ضمن احترام کامل به فرایند دادرسی، منتظر صدور حکم نهایی دادگاه خواهد ماند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران