پایان انحصار دادههای وضعیت اجتماعی کشور تا ۲۰ روز آینده
رئیس سازمان امور اجتماعی از راهاندازی سامانهای مستقل برای ارائه دادههای «رصد ملی» به پژوهشگران و مراکز علمی در کمتر از ۲۰ روز آینده خبر داد تا چالش دیرینه کمبود داده برای تحقیقات اجتماعی برطرف شود.
محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی در حاشیه همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران، در پاسخ به پرسشی درباره تعهد این سازمان برای تسهیل دسترسی جامعه دانشگاهی به دادههای مورد نیاز برای پژوهش و سیاستگذاری، گفت: کار اصلی مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور، پایش پدیدههای اجتماعی به ویژه آسیبهای اجتماعی است و به صورت مستمر اطلسهایی را تولید میکند.
بطحایی با بیان اینکه اینکه تاکنون دسترسی به این دادهها برای پژوهشگران میسر نبوده است، دلیل اصلی این مشکل را وابستگی فنی سامانه رصد به زیرساخت متمرکز وزارت کشور عنوان کرد و توضیح داد: دادههای ما در سامانه متمرکز و سرورهای متمرکز وزارت کشور بوده و لذا احتمال بروز اختلال در سامانههای وزارت کشور وجود داشت.
وی از اجراییشدن راهحل این مشکل خبر داد و افزود: راهکار این بود که ما این سامانه و محل استقرار سامانه را از سامانههای وزارت کشور جدا کنیم که احتمال خطر کاهش پیدا کند و دستگاهها و نهادهای علمی ما بتوانند دسترسی پیدا کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اعلام اینکه مقدماتش آماده شده، زمانبندی قطعی را اینگونه اعلام کرد: انشالله این دسترسی به پژوهشگران مراکز علمی و افراد علاقمند داده خواهد شد. فکر میکنم تا ۲۰ روز آینده دیگه آماده باشد.