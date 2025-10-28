خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

پایان انحصار داده‌های وضعیت اجتماعی کشور تا ۲۰ روز آینده

پایان انحصار داده‌های وضعیت اجتماعی کشور تا ۲۰ روز آینده
کد خبر : 1705833
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی از راه‌اندازی سامانه‌ای مستقل برای ارائه داده‌های «رصد ملی» به پژوهشگران و مراکز علمی در کمتر از ۲۰ روز آینده خبر داد تا چالش دیرینه کمبود داده برای تحقیقات اجتماعی برطرف شود.

محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی در حاشیه همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران، در پاسخ به پرسشی درباره تعهد این سازمان برای تسهیل دسترسی جامعه دانشگاهی به داده‌های مورد نیاز برای پژوهش و سیاست‌گذاری، گفت: کار اصلی مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور، پایش پدیده‌های اجتماعی به ویژه آسیب‌های اجتماعی است و به صورت مستمر اطلس‌هایی را تولید می‌کند.

بطحایی با بیان اینکه اینکه تاکنون دسترسی به این داده‌ها برای پژوهشگران میسر نبوده است، دلیل اصلی این مشکل را وابستگی فنی سامانه رصد به زیرساخت متمرکز وزارت کشور عنوان کرد و توضیح داد: داده‌های ما در سامانه متمرکز و سرورهای متمرکز وزارت کشور بوده و لذا احتمال بروز اختلال در سامانه‌های وزارت کشور وجود داشت.

وی از اجرایی‌شدن راه‌حل این مشکل خبر داد و افزود: راهکار این بود که ما این سامانه و محل استقرار سامانه را از سامانه‌های وزارت کشور جدا کنیم که احتمال خطر کاهش پیدا کند و دستگاه‌ها و نهادهای علمی ما بتوانند دسترسی پیدا کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اعلام اینکه مقدماتش آماده شده، زمانبندی قطعی را اینگونه اعلام کرد: انشالله این دسترسی به پژوهشگران مراکز علمی و افراد علاقمند داده خواهد شد. فکر می‌کنم تا ۲۰ روز آینده دیگه آماده باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ