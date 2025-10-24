سلامت مردم «خط قرمز» سازمان غذا و دارو است
رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت کیفیت محصولات غذایی تولید داخل، گفت: سلامت مردم خط قرمز سازمان غذا و دارو است.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی افزود: هر ضابطهای که تضمینکننده ایمنی و سلامت جامعه باشد، از آن حمایت میکنیم.
وی با تأکید بر نقش کیفیت در صنعت غذا، گفت: اگر چه در ظاهر مسئولین فنی پاسخگوی کیفیت و سلامت محصولات غذایی هستند، اما نباید فراموش کنیم که آنها صرفاً ناظر هستند و کیفیت یک وظیفه جمعی است و همه، از مدیران عامل، پرسنل و تمامی فعالان حوزه و ما به عنوان دولت، باید به آن متعهد باشند. این تعهد جمعی تضمین میکند که تولید، توزیع و مصرف غذا با استانداردهای ایمنی و سلامت همسو باشد و اعتماد مردم حفظ شود.
پیرصالحی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه صنایع غذایی، اظهار داشت: امروز در زمینه غذا، سلامت، امنیت و بستهبندی، کشور در موقعیتی پیشرو قرار دارد و باید صنایع غذایی را به عنوان بازیگران مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی ببینیم.
وی با اشاره به توافقهای انجامشده میان سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت غذا، افزود: در این توافقها مقرر شد تعدد پروانهها در حوزه غذا کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری در مسیر نوآوری و توسعه حرکت کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شعار جهانی امسال همه با هم برای غذایی بهتر و آیندهای بهتر، تأکید کرد: این شعار باید در عمل نیز تحقق یابد و همه ارکان صنعت غذا با همافزایی، تعهد و نوآوری در مسیر ارتقای سلامت جامعه گام بردارند.
به گزارش ایفدانا، پیرصالحی گفت: در بازدیدهایی که از صنایع غذایی داشتم، واقعاً به توانمندی، خلاقیت و تعهد فعالان این صنعت افتخار کردم. مشاهده تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگان، استفاده از فناوریهای نوین، رعایت استانداردهای ایمنی و بستهبندی هوشمند نشاندهنده نقش مهم آنها در توسعه بازار داخلی و حضور موفق در بازارهای جهانی است و امید میرود این روند با حمایت مستمر دولت و سازمان غذا و دارو ادامه یابد.