۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمهای صندوق بیماران صعب العلاج
مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی زیر چتر پوشش بیمهای صندوق بیماران صعب العلاج قرار دارند، گفت: بیمههای پایه کشور نیز، هر سال حدود شش هزار میلیارد تومان، تنها برای یک نوع دارو هزینه میکنند که این رقم، سه برابر نیاز واقعی کشور است.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی ناصحی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، آخرین اقدامات و برنامهها درباره بیمه سلامت را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: از سوم تا نهم آبان، هفته ملی بیمه سلامت است، شعار امسال بیمه سلامت چه است؟
ناصحی: یک شعار جامعتری را امسال انتخاب کردهایم برای اینکه از همه توان جامعه استفاده شود در تحقق اهدافی که در نظام سلامت است. بیمه سلامت یک تأمین کننده بزرگ مالی کشور در حوزه سلامت است. برای همین بحث وفاق ملی را برای ایران سالمتر به عنوان شعار امسال انتخاب کردهایم و هفته سلامت را برای هر روز آن یک نامی داریم که سعی میکنیم در آن زمینه بیشتر اطلاعرسانی کنیم و آگاهی مردم را نسبت به آن بیشتر کنیم و سواد سلامت را در این زمینهها بیشتر بالا ببریم. بحث صندوق بیماران صعب العلاج است، بحث عدالت در سلامت است، تأمین مالی است که هر روز از این هفته به یکی از این عناوین اختصاص داده شده است.
سؤال: به گسترگی الان بیمه سلامت نبوده است، خدمات درمانی؟
ناصحی: خیلی محدود بوده است، خدمات درمانی صرفاً پوشش درمان را انجام میداد و با اعتبار کمتر در طی این سال هم اعتبار افزایش پیدا کرده است و هم پوشش جمعیتی خیلی بیشتر شد و هم تعداد خدماتی که باید تحت پوشش قرار بگیرد خیلی بیشتر شده است. رو به جلو هستیم، امیدواریم بتوانیم با یک نگاهی که به گذشته داریم، ترسیم مناسبی برای آینده در حوزههای مختلف سلامت داشته باشیم. صرفاً بحث درمان نیست، قطعاً بحث پیشگیری یکی از بحثهای مهم و متعالی در بحث سلامت و بیمههای پایههای سلامت است که چند سال است روی این خیلی کار کردهایم، معاونتی در سازمان راه اندازی شده است، بحثهای پیشگیری سطح ۴ و بحثهای جدیدی که در دنیا است.
سؤال: برای روز یکشنبه روی پیشگیری تحقق عدالت در سلامت صحبت کردید. منظور ما از پیشگیری دقیقاً چه است؟
ناصحی: بیمه سلامت بر اساس اینکه بخشی از نظام سلامت است، تأمین کننده مالی و یکی از قسمتهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. از این جهت سیاستهای ما منطبق است بر سیاستگذاریهایی که در کشور در حوزه سلامت میشود. سلامت ابعاد مختلف دارد، یک بخش مهم آن بحث پیشگیری و بهداشت است که در کشور به این مقوله توجه زیادی شده است ولی بیمههای پایه به این سمت و سو نرفتهاند. صرفاً بحثهای پوششهای درمانی بوده است، با راه اندازی پزشک خانواده در روستا. الان بیمه روستایی داریم که اکثر هزینههای سرپایی و بستری را دارد، بیمه سلامت در روستاهای کشور پوشش میشود.
سؤال: مردم در روستاها چه حق بیمهای در بیمه سلامت پرداخت میکنند؟
ناصحی: مردم در بیمه سلامت پرداختی ندارند، ۱۰۰ درصد را دولت و بیمه سلامت پرداخت میکند.
سؤال: فقط پایه را؟
ناصحی:« بله که ۹۵ درصد از هزینهها در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی را بیمه و دولت پرداخت میکند. این نگاه متعالی بود که با تأسیس بیمه سلامت نزدیک به ۲۰ سال است که در کشور دارد انجام میشود. درحال توسعه است، بحث پزشک خانواده الزام ارجاع در کشور دارد با شکل جدیدی و با شروع در شهرها با پایلوتی که در دو استان چندین سال قبل انجام شده بود، امسال برنامه جدی وزارت بهداشت این است که در کشور این را گسترش بدهد.
شروع تدریجی است ولی اجرای کامل در کشور مدنظر وزارت بهداشت است که بیمه سلامت و بیمههای پایه هم کنار این مهم قرار دارند به عنوان تأمین کننده مالی و ناظر بر عملکرد مالی یا اجرایی که در این کار صورت میگیرد. پس این کار بسیار مهمی است.
در کنار آن توجه به اینکه مداخله غیرضروری، مداخله زیانآور برای مردم در اثر مداخلات پزشکی غیرضروری یا مصرف دارو یا استفاده از تجهیزات و امکانات یا مواردی که لازم نیست مداخلات غیرضروری، الان یک مشکل جدی در سلامت مردم ایجاد میکند. مصرف بیرویه دارو، عملهای جراحی که شاید ضرورت نداشته باشد. »
سؤال: پایش آن چطور انجام میشود؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: «ناصحی: بحث دارویی را مفصل گفتهایم، اطلاعرسانی شده است. متأسفانه مصرف دارویی ما بیش از دو برابر مصرف دارو به ازای جمعیت ما است. ما در هر نسخه داروییمان بیش از ۴ قلم دارو داریم که استاندارد ما زیر ۲ قلم است. غیر از داروهایی که کنار نسخ اصلی نوشته میشود، ۴ و ۳ دهم الان میانگین کشوری ما است. باید هم مردم و هم جامعه پزشکی و هم شرایطی که ایجاد میشود، اطلاعرسانی مناسبی شود، این مدیریت شود. یا در بحثهای تصویربرداری و آزمایشگاهی کم از دارو نیستند.
ما مطمئن هستیم اینها برای سلامت مردم همهاش مفید نیست، خیلی از اینها دور ریز منابع سلامت است و لازم نیست، بعضی از آزمایشهای غیرضرور که هزینههای بالایی دارند. مثلاً در یک آزمایشی که مرور میکردم، شاید در همین شش ماهه ۴۲۰ میلیارد تومان یک آزمایش غیرضرور که نیاز نیست انجام شود، با توجه به شرایطی که در جامعه است و میزان کمبودی که در آحاد جامعه است. شرایط مالی جامعه را نمیگویم، وقتی تشخیص در حد بالای ۸۵ درصد بر کمبود یک ویتامینی است چرا باید ۴۲۰ میلیارد تومان در شش ماه برای این هزینه کنیم.
متأسفانه با محدودیت منابعی که داریم به سمت و سویی نمیرویم که اینها را مدیریت کنیم، بیمهها هم اگر جایگاه مناسبی داشته باشند، همه مسائل صفر تا ۱۰۰ مدیریت منابع و مدیریت پرداخت در کشور بر عهده بیمهها باشد، قطعاً راهنماهای بالینی کمک کننده است، نظام ارجاع به این بحث کمک میکند. همه اینها باید کنار هم قرار بگیرد تا ما بتوانیم هم هزینهها را مدیریت کنیم و هم تأمین منابع مناسبی داشته باشیم و این منابع مدیریت شود. اگر این موارد غیرضروری کم شود، به سمت پیشگیری میشود، به سمت تغییر شیوه زندگی و پرداختهای زندگی میرود.»