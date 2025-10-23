خبرگزاری کار ایران
ترسیم نقشه راه، برای ادامه مسیر مدال‌آوران المپیادهای علمی

وزیر آموزش و پرورش، در دیدار معاون اول رئیس جمهور با اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان و مدال آوران المپیادهای علمی، بر ترسیم نقشه راه برای ادامه مسیر مدال‌آوران المپیادهای علمی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، پنج شنبه اول آبان ماه در در دیدار معاون اول رئیس جمهور با اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان و مدال آوران المپیادهای، با قدردانی از حضور عارف در جمع مدال آوران المپیادهای علمی، اظهار کرد: دکتر عارف، مسیر نخبگی را طی کرده اند و جزو پر افتخارترین چهره های علمی و دانشگاهی کشور هستند و حضورشان در این جمع، نشان از دغدغه مندی ایشان نسبت به مسائل باشگاه دانش پژوهان جوان و مدال آوران المپیادهای علمی است.

وی از زحمات همکاران در باشگاه، قدردانی کرد و افزود: موفقیت های باشگاه دانش پژوهان جوان، نتیجه همدلی، دلبستگی و دغدغه مندی تیم این باشگاه است. 

وزیر آموزش و پرورش، در ادامه گفت: باید نقشه راه دقیقی برای ادامه مسیر مدال آوران المپیادهای علمی ترسیم کنیم تا پله های موفقیت را برای رسیدن به مرجعیت علمی جهان به سرعت طی کنیم.

کاظمی، با اشاره به درخواست‌های مدال آوران در حضور معاون اول، خاطرنشان کرد: در ‌شرایط جنگ ۱۲ روزه اعزام دانش‌آموزان برای المپیادها با محدودیت‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه بود به همین سبب، نتایج المپیادهای امسال، موفقیتی مضاعف محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به کسب چهار مدال بیشتر نسبت به دوره قبل و صعود بیست پله ای در نتایج المپیادهای علمی، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرموند، این شاید محکم ترین پاسخی بود که در کنار پاسخ های موشکی به دشمن داده شد.

وی در ادامه اظهار کرد: باید تلاش کنیم ضریب مشارکت اعضای باشگاه را در شناسایی و کشف استعدادهای علمی دانش آموزان، به ویژه در مناطق محروم را افزایش دهیم.

وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت مرجعیت علمی در دنیا، تصریح کرد: مدال آوران المپیادهای علمی، پیشران توسعه کشور هستند و در حل مسائل کشور می‌توان به آنان اتکا و ابتنا کرد.

