وی از زحمات همکاران در باشگاه، قدردانی کرد و افزود: موفقیت های باشگاه دانش پژوهان جوان، نتیجه همدلی، دلبستگی و دغدغه مندی تیم این باشگاه است.

وزیر آموزش و پرورش، در ادامه گفت: باید نقشه راه دقیقی برای ادامه مسیر مدال آوران المپیادهای علمی ترسیم کنیم تا پله های موفقیت را برای رسیدن به مرجعیت علمی جهان به سرعت طی کنیم.

کاظمی، با اشاره به درخواست‌های مدال آوران در حضور معاون اول، خاطرنشان کرد: در ‌شرایط جنگ ۱۲ روزه اعزام دانش‌آموزان برای المپیادها با محدودیت‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه بود به همین سبب، نتایج المپیادهای امسال، موفقیتی مضاعف محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به کسب چهار مدال بیشتر نسبت به دوره قبل و صعود بیست پله ای در نتایج المپیادهای علمی، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرموند، این شاید محکم ترین پاسخی بود که در کنار پاسخ های موشکی به دشمن داده شد.

وی در ادامه اظهار کرد: باید تلاش کنیم ضریب مشارکت اعضای باشگاه را در شناسایی و کشف استعدادهای علمی دانش آموزان، به ویژه در مناطق محروم را افزایش دهیم.

وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت مرجعیت علمی در دنیا، تصریح کرد: مدال آوران المپیادهای علمی، پیشران توسعه کشور هستند و در حل مسائل کشور می‌توان به آنان اتکا و ابتنا کرد.