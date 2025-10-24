سید محمدجواد حسینی، رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیت و نحوه نظارت بر مؤسسات خیریه گفت: مرکز مراجع صدور مجوز مؤسسات خیریه تا امروز مجوز فعالیت حدود ۴۰۰۰ مؤسسه خیریه را در سراسر کشور صادر کرده است. تعداد فعالیت‌هایی که این مؤسسات دارند مشخص است و بهزیستی نظارت خود را بر فعالیت‌های آن‌ها اعمال می‌کند.

وی افزود: این مؤسسات در قالب ۱۳ ماده از بند ۲۶ قانون مربوط به مقررات مالی دولت، مجوزهای لازم را از سازمان مربوطه دریافت می‌کنند. فعالیت‌های تخصصی این سازمان شامل خدمات به افراد دارای معلولیت، توانبخشی، خدمات اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، نگهداری کودکان و خدمات اشتغال در بخش‌های مختلف است. آن‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلف پروانه فعالیت اخذ کرده و خدمات خود را ارائه دهند. ما در ذیل مؤسسات خیریه، خدمات متنوعی را به جامعه هدف خود ارائه می‌دهیم.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: هر مؤسسه خیریه که از سوی سازمان مربوطه مجوز دریافت می‌کند، صلاحیت و دسترسی اعضای تخصصی آن بررسی می‌شود. پس از انجام این بررسی‌ها و تایید صلاحیت، بر اساس اساس‌نامه مشخص و با هیئت امنای مشخص، پروانه فعالیت مؤسسه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در پروانه فعالیت، اطلاعاتی شامل اعضا، آدرس مؤسسه، تلفن مؤسسه و حساب مشارکتی مؤسسه که قصد دارد با مشارکت مردم فعالیت‌های خیریه انجام دهد، ثبت می‌شود. تمامی مؤسسات خیریه موظف هستند از افرادی که به عنوان مؤسسه خیریه از آن‌ها کمک مالی دریافت می‌کنند، درخواست کنند تا اسناد و مدارک مرتبط خود را ارائه دهند. بنابراین، اگر فردی به مؤسسه‌ای مراجعه کند، ممکن است برای او سوالاتی پیش بیاید که آیا این مؤسسه دارای مجوز رسمی است و آیا واقعاً در زمینه کار خیر فعالیت می‌کند یا خیر.

به گفته وی مؤسسات خیریه‌ای که از سازمان مجوز دریافت کرده‌اند، باید تمامی مدارک لازم را در اختیار داشته باشند. اعضای مؤسسه، اهداف آن و آدرس مؤسسه باید به‌صورت مشخص تعیین شده باشند، به این معنا که هر یک از این ۴۰۰۰ مؤسسه دارای یک دفتر مشخص هستند که می‌توان به آن مراجعه کرد و مدارک آن‌ها را بررسی کرده و به صحت آن‌ها رسیدگی کرد.

رییس امور مشارکت‌های مردمی بهزیستی تصریح کرد: همچنین این احتمال وجود دارد که مانند هر حوزه دیگری، برخی مؤسسات خیریه از فرصتی که معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌کند، سوءاستفاده کنند. در این خصوص، نظارت بر این موضوع بر عهده دستگاه‌های نظارتی مالی است.

وی افزود: حوزه‌های مالی، علمی و محاسبات، و همچنین نهادهای مربوط به حسابرسی کشور می‌توانند به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهند تا مشخص شود که آیا تخلفات احتمالی مالی مانند پولشویی، در این حوزه اتفاق می‌افتد یا خیر؟

حسینی با بیان اینکه میزان مشارکت‌کنندگان به‌طور کمی کاهش نیافته است، گفت: اما قاعدتاً با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ممکن است میزان تراکنش‌ها و مشارکت‌های مالی کمی کاهش یافته باشد. به ویژه در وضعیت اقتصادی کنونی، برخی افراد ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه شده باشند و تأمین نیازهای انسانی مانند مسکن برای آن‌ها دشوارتر شده باشد. با این حال، این‌طور نیست که بگوییم وضعیت اقتصادی به‌طور کلی باعث کاهش مشارکت مردم می‌شود، زیرا مردم ما معمولاً با نیتی خیرخواهانه مشارکت خود را انجام می‌دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه، یک پویش طراحی کردیم که به‌طور گسترده‌ای تبلیغ نشد و هدف آن جذب داوطلبان تخصصی در حوزه‌های پزشکی، پرستاری و مشاوره مددکاری بود.

وی افزود؛ در کمتر از دو ماه، حدود ۲۳۰۰۰ نفر در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند و فرایند استفاده از این داوطلبان در حال شکل‌گیری است. البته باید بگویم که همه مشارکت‌ها مالی نیستند. خیلی اوقات مردم آماده‌اند تا خدماتی را به نیازمندان، بهزیستی و کمیته امداد ارائه دهند. آن‌ها می‌توانند تخصص، وقت و امکانات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و به نظر من این نوع مشارکت هنوز کمرنگ نشده است.

حسینی در پایان گفت: در سازمان بهزیستی در چند روز گذشته رونمایی از درگاه رسمی مشارکت مردمی را نیز داشته‌ایم. این درگاه الکترونیکی به‌طور قابل توجهی دغدغه‌های مطروحه را رفع می‌کند. مردم می‌توانند به‌صورت شفاف وارد این درگاه شده و استان و شهرستان خود را انتخاب کرده و نیت خود برای مشارکت در حوزه‌های مختلفی همچون معیشت، مسکن یا پویش‌های مختلف را مشخص کنند و کمک‌های خود را واریز کنند. همچنین، این درگاه از طریق پیامک با مشارکت‌کنندگان در ارتباط است. آدرس این درگاه، مشارکت بهزیستی دات آی آر است.

