به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست شورای اداری بهزیستی استان بوشهر که با حضور روسا و معاونین سازمان بهزیستی استان برگزار شد با اشاره به ضرورت اصلاح نگرش‌ها و توسعه رویکردهای نوین در سازمان گفت: پرداختن به حقوق و معیشت کارکنان بهزیستی یکی از دغدغه‌های اصلی ماست، هرچند در ذهن برخی از کارکنان تصور نادرستی از میزان حقوق شکل گرفته است.

وی افزود: کارکنان بهزیستی کمترین حقوق را دریافت نمی‌کنند. حقوق بسیاری از دستگاه‌های اجرایی خدمات کشوری مشابه کارکنان بهزیستی است البته برخی دستگاه‌ها مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند. با این حال، اگر قرار باشد دستگاهی به دلیل سختی کار از این قانون مستثنا شود، آن دستگاه باید سازمان بهزیستی باشد چراکه صعوبت و حساسیت مأموریت‌های آن بسیار بالاست.

حسینی تأکید کرد: این موضوع در حال پیگیری است و مصوبه آن به تصویب رسیده و مراحل اجرایی آن در دست انجام است. همچنین از شکاف موجود میان ستاد و ادارات کل در زمینه پرداخت‌ها و رفاهیات آگاهیم و در تلاشیم تا این بی‌عدالتی‌ها را کاهش دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت:در استان بوشهر، مسئولیت اجتماعی بیش از سایر استان‌ها مورد توجه است. انتظار می‌رود بهزیستی این استان بتواند با تکیه بر ظرفیت مسئولیت اجتماعی، تا حد ممکن از اتکا به اعتبارات دولتی بی‌نیاز شود.

۱۰ هدف راهبردی در بهزیستی

وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی ۱۰ هدف راهبردی مشخص شده که شامل توانمندسازی، فرصت‌آفرینی و مشارکت‌جویی است. در چارچوب ۱۳ چرخش تحول‌آفرین سازمان، یکی از محوری‌ترین تغییرات، چرخش از سیاست‌های متمرکز و ساختارگرایانه به سمت تمرکززدایی و مشارکت مردمی است.

حسینی گفت: نظام اداری کشور به‌شدت متمرکز است و این تمرکز بدنه نظام اداری را رنجور کرده است. یکی از اهداف ما، چرخش از تسلط و تمرکز به سمت مشارکت و تمرکززدایی است. بر همین اساس، ۱۲ راهبرد برای توسعه مشارکت طراحی کرده‌ایم.

وی افزود: بهزیستی از نظر پتانسیل مشارکت‌جویی از سایر دستگاه‌ها جلوتر است، زیرا مردم بیش از هر نهاد دیگری به سازمان بهزیستی خوش‌بین هستند. متأسفانه در سال‌های گذشته پیچ‌ومهره مشارکت را محکم کردیم، اما مردم را پشت سد مشارکت نگه داشتیم باید این سد را از میان برداریم.

۷ راهکار برای تسریع صدور مجوز مؤسسات مردمی

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: برای تسریع در فرآیند صدور مجوز مؤسسات مردمی، هفت راهکار اجرایی طراحی شده است. در سال ۱۴۰۳، ۹۸ درصد مجوزها در موعد مقرر صادر شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۳۶ درصد بود.

حسینی با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌های مردمی اظهار کرد:در سراسر جهان، تشکل‌های غیردولتی توانمند، خودنظارتی را انجام می‌دهند. ما نیز باید در مراکز توانبخشی، مانند مدارس آموزش‌وپرورش، انجمن اولیا و مربیان داشته باشیم. این انجمن‌ها علاوه بر تقویت مشارکت، نظارت اجتماعی را نیز گسترش می‌دهند و روند کار را تسریع می‌کنند.

وی افزود: شبکه‌سازی بین مراکز غیردولتی، تشکیل میز تعامل میان تشکل‌ها و دولت و گفت‌وگوی مستمر می‌تواند به خلق پروژه‌های مشترک و توسعه‌محور منجر شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مشارکت گفت:با همکاری بانک ملی، درگاه مشارکت طراحی شد تا مردم بتوانند با اطمینان کامل کمک‌های خود را به‌صورت منطقه‌ای و شفاف پرداخت کنند. این سامانه تاکنون میزان مشارکت را تا ۳۸ درصد افزایش داده است.

وی اضافه کرد: این دستاورد برای استان بوشهر سکوی پرتابی به‌سوی توسعه است و باید از این فرصت‌ها حداکثر بهره‌برداری شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به تحولات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت:در طرح مراکز مثبت زندگی، نظام تصمیم‌گیری جدیدی شکل گرفته است تا تصمیم‌ها تنها در سطح رئیس سازمان اتخاذ نشود. اکنون نظر مراکز مثبت زندگی، شوراهای شهرستان و استان نیز در تصمیم‌ها لحاظ می‌شود و در نهایت، خروجی‌ها در شورای تحول اداری و شورای عالی مشورتی بررسی و نهایی می‌گردد.

حسینی افزود: شیوه‌نامه جدید فعالیت و تعرفه‌های مراکز مثبت زندگی طی ده روز آینده ابلاغ خواهد شد.

حسینی با اشاره به برنامه‌های نوآورانه در حوزه توانبخشی گفت: ۱۲ رویکرد جدید در این بخش طراحی شده است. برای نمونه، طرح اجتماع‌محور توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در قالب طرح "سلام" در ۲۰ پایگاه شهری اجرا شده است. این طرح با استفاده از ظرفیت مدارس و کانون‌های محلی، هم از نظر کمی و هم کیفی در حال گسترش است.

وی تصریح کرد: توانبخشی مجازی و از راه دور، راه‌حل مؤثری برای بسیاری از مشکلات استانی است. همچنین خانه هنر معلولان به‌زودی در تهران افتتاح می‌شود و انتظار داریم در بوشهر نیز این خانه راه‌اندازی شود تا بستری فرهنگی و هنری برای جامعه هدف فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، حسینی گفت: ۱۶ تصمیم مهم برای استان بوشهر اتخاذ شده است که جهشی در فعالیت‌های بهزیستی به شمار می‌رود. بالاترین رقم تخصیص‌یافته به تملک دارایی و تجهیزات در سال‌های گذشته ۷ میلیارد تومان بود، اما امسال تنها برای استان بوشهر ۲۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. این روند تقویت اعتبارات و توسعه ساختارها ادامه خواهد داشت.

