خبرگزاری کار ایران
مصرف شکر قهوه‌ای برای مبتلایان به دیابت محدودیت دارد

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: باور نادرست دیگری در میان مردم درباره مصرف شکر قهوه‌ای وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا بر اساس توضیحات دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف شکر قهوه‌ای برای افراد مبتلا به دیابت هیچ‌گونه استثنایی نسبت به شکر سفید ندارد و باید به اندازه محدود مصرف شود.

به طور کلی، هر قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای یا سفید حاوی حدود ۱۵ گرم کربوهیدرات است. این کربوهیدرات‌ها از نوع ساده بوده و شاخص گلایسمی بالایی دارند، به همین دلیل منجر به افزایش ناگهانی قند خون می‌شوند. از این رو، توصیه می‌شود مصرف کربوهیدرات‌های ساده تا حد امکان کاهش یابد.

در توضیح تفاوت این دو نوع شکر آمده است که شکر قهوه‌ای نیز از نیشکر به دست می‌آید و تنها مقدار اندکی مواد معدنی از جمله کروم دارد. در برخی مطالعات دیده شده که به دلیل وجود کروم – که به عنوان عامل تحمل گلوکز شناخته می‌شود – شکر قهوه‌ای ممکن است در کنترل قند خون اندکی بهتر از شکر سفید عمل کند، اما این تفاوت بسیار ناچیز است و توصیه نمی‌شود بیماران دیابتی در مصرف آن آزاد باشند.

به گزارش وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرده است که بیماران مبتلا به دیابت باید همواره مصرف انواع قند و شکر را تحت نظر متخصص تغذیه و در چارچوب رژیم غذایی کنترل‌شده انجام دهند.

 

