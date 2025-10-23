رییس سازمان نوسازی مدارس کشور به پویش «بهسازِمدرسه؛ بساز مدرسه» پیوستند
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی اقدام ارزشمند رئیسجمهوری در پیوستن به پویش «به سازِ مدرسه،بساز مدرسه» در سفر به اصفهان و اختصاص مبلغ یک ماه از حقوق و پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان برای نهضت ساخت مدرسه در کشور، شهریار خواجه صالحانی - مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی نوسازی مدارس کشور- از پیوستن حمیدرضا خانمحمدی - معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس این سازمان - و اعضای شورای معاونین و مدیران سازمان نوسازی مدارس کشور به پویش «بهسازِمدرسه؛ بساز مدرسه» خبر داد.
وی افزود: در راستای اجرای پویش «بهسازِمدرسه؛ بساز مدرسه» مبلغ ۳ میلیارد و 500 میلیون ریال به صورت داوطلبانه توسط رییس و اعضای شورای معاونین و مدیران سازمان به امر مدرسه سازی اختصاص یافت.
صالحانی ادامه داد: خانواده مدرسه سازی کشور به عنوان سربازان گمنام دستگاه تعلیم و تربیت همواره در این امر خداپسندانه سهیم هستند. این اقدام در راستای فرهنگسازی برای تحقق سیاست مبنایی دولتِ وفاق ملی جهت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم به تاسی از حرکت ارزشمند رئیسجمهوری صورت پذیرفت.
وی با تأکید بر اینکه «مدرسهسازی زیربنای توسعه و عدالت آموزشی در کشور است»، اظهارکرد: سازمان نوسازی مدارس کشور بهعنوان متولی اصلی توسعه زیرساختهای آموزشی، خود را موظف میداند در کنار خیرین نیکاندیش و مردم شریف ایران در این نهضت ملی نقشآفرینی کند. این اقدام نمادی از همدلی مدیران با پویش مردمی بساز مدرسه که به ابتکار رئیسجمهوری آغاز و امروز به حرکتی فراگیر در سراسر کشور تبدیل شده است.
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: مشارکت معنادار مسئولان و خیرین در پویش «بهسازِمدرسه؛ بساز مدرسه» گام های ما را محکم تر و استوارتر و اراده ما را قوی تر و راسخ ترکرد. بدون تردید در ادامه مسیر با انرژی و همت مضاعف برای آرامش و آسایش و افتخار آفرینی فرزندان عزیز ایران تلاش خواهیم کرد.
«بسازمدرسه» سکویی است که به همت جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای سامان دهی ارتباط میان تمام کسانی که دلشان برای آینده فرزندان ایران جان میتپد. بسازمدرسه دریچهای است برای آنکه همه و هرکسی در حد توان خود دستی برای ساختن مدارس ایران بالا بزند. چون نیکوکاری فقط با پول نیست.
در بساز مدرسه زمینههای مشارکت را میتوان از این قبیل شمرد:
۱- مشارکت نقدی در پروژهها
۲- اعلام آمادگی برای تامین نیازمندی پروژهها
۳- مشارکت غیر نقدی با اهدای کالا و خدمات و سایر توانمندیها
۴- کمک در جلب شمارکت مردم با سفیر شدن در پروژهها
۵- همکاری در اجرای پروژهها و...
همچنین بساز مدرسه درگاهی برای پیگیری و حمایت از خیرین مدرسه ساز است تا ارتباط آنان را با مراجع ذی ربط آسان و مستمر کند.
همه مردم ایران می توانند با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا با شماره گیری #۲۴* به این پویش ملی بپیوندند.