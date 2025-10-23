خبرگزاری کار ایران
اعتبار سرمایه ای مصوب شورا برای شرکت بهره وری مترو، تامین مالی شد

اعتبار سرمایه ای مصوب شورا برای شرکت بهره وری مترو، تامین مالی شد
از ابتدای سال جاری، خزانه‌داری شهرداری تهران، بابت بازسازی و اورهال ناوگان مترو، ۱۰۰ میلیارد تومان بیش از «اعتبار مصوب شورای شهر برای سال جاری»، تأمین مالی کرده است.

به گزارش ایلنا، محمد شربتی درباره منابع مالی تأمین شده برای «توسعه زیرساخت و بازسازی ناوگان مترو» گفت: بر اساس اعتبار ابلاغی مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۱۷ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌ای به منظور توسعه زیرساخت متروی تهران و بازسازی ناوگان آن تعیین شده است. 

وی با اشاره به صرف منابع دارایی سرمایه‌ای شرکت بهره‌برداری برای بازسازی و اورهال ناوگان مترو افزود: از ابتدای سال جاری، خزانه‌داری شهرداری تهران، ۵۱۳۵ میلیارد تومان بابت اعتبار سرمایه‌ای سالانه مصوب شرکت بهره‌برداری مترو تأمین کرده، در حالی که اعتبار مصوب شورای شهر در این حوزه ۵۰۳۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین کلیه بازپرداخت‌های مالی شرکت واگن‌سازی تهران به عنوان شرکت اورهال‌کننده ناوگان مترو نیز تسویه و پرداخت شده است.

به گفته شربتی، منابع مالی برای بازسازی ناوگان مترو، همچون سایر پروژه‌های اولویت‌دار شهری، تأمین شده و فرآیند خرید و تأمین تجهیزات ثابت و متحرک از تولیدکنندگان داخلی و تأمین‌کنندگان خارجی، در حال انجام است.

مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران با اشاره به تأمین بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت مترو نیز، از گشایش مالی چشمگیر در این حوزه، طی هفته‌های آتی خبر داد.

به گزارش شهر، شربتی در پایان تمرکز ویژه بر تأمین منابع پروژه‌های اولویت‌دار را سیاست موکد شهردار تهران و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری عنوان کرد و گفت: با تأمین منابع مالی و تسهیل‌گری، تکمیل پروژه‌های بزرگ مقیاس و نیمه‌تمام شهر را هدف‌گذاری کرده‌ایم تا شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، انتفاع لازم را از این پروژه‌ها داشته باشند.

 

